Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas

Flores, girasoles y fotografías personales cubrieron el ataúd de Jenifer Rivas, la joven estudiante de Periodismo que murió de forma repentina en su vivienda el 1 de octubre en la colonia La Estanzuela de Tegucigalpa. Amigos y familiares llegaron desde temprano para darle el último y doloroso adiós. Estas son las imágenes.
Una fotografía de su graduación del colegio fue colocada sobre el féretro, recordando uno de los momentos más significativos de su vida.
El ambiente en la funeraria fue emotivo, pues decenas de personas llegaron a despedirse de la joven presentadora, cuyo fallecimiento ha consternado a los hondureños.
El féretro fue colocado en un espacio adornado con flores y velas, en un entorno íntimo que permitió a sus seres queridos despedirse y compartir anécdotas de la vida de Jenifer.
Amigos y compañeros de la universidad también acudieron al velatorio, visiblemente afectados por la repentina partida de Jenifer. En redes sociales varias figuras reconocidas expresaron su pesar.
Familiares se turnaron para permanecer cerca del féretro, entre oraciones y lágrimas.
Así fue el sepelio de la joven hondureña un día después de su muerte natural, pues sus parientes confirmaron que Jenifer padecía de epilepsia.
Varias coronas florales llevaban mensajes de amor y despedida, firmadas por compañeros, amigos cercanos y familiares que aún no asimilan su ausencia.
Jenifer era conocida por su trayectoria como presentadora en un canal de televisión local y como colaboradora de los creadores de contenido digital “Los Venados 504”.
La joven presentadora hondureña contaba con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, donde hay mensajes de duelo y admiración tras conocerse la noticia de su fallecimiento.
Personal especializado se encargó del levantamiento del cadáver y de las investigaciones preliminares la tarde del 1 de octubre.
Al final de este estrecho callejón se encontraba la vivienda de Jenifer Rivas, la joven hondureña que fue hallada sin vida en su habitación.