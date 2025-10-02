  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas

La joven estudiante de Periodismo fue hallada sin vida en su dormitorio el 1 de octubre en la colonia La Estanzuela de Tegucigalpa. Familiares confirmaron que padecía epilepsia

  • 02 de octubre de 2025 a las 16:24 -
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
1 de 12

Flores, girasoles y fotografías personales cubrieron el ataúd de Jenifer Rivas, la joven estudiante de Periodismo que murió de forma repentina en su vivienda el 1 de octubre en la colonia La Estanzuela de Tegucigalpa. Amigos y familiares llegaron desde temprano para darle el último y doloroso adiós. Estas son las imágenes.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
2 de 12

Una fotografía de su graduación del colegio fue colocada sobre el féretro, recordando uno de los momentos más significativos de su vida.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
3 de 12

El ambiente en la funeraria fue emotivo, pues decenas de personas llegaron a despedirse de la joven presentadora, cuyo fallecimiento ha consternado a los hondureños.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
4 de 12

El féretro fue colocado en un espacio adornado con flores y velas, en un entorno íntimo que permitió a sus seres queridos despedirse y compartir anécdotas de la vida de Jenifer.

 Foto: Emilio Flores
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
5 de 12

Amigos y compañeros de la universidad también acudieron al velatorio, visiblemente afectados por la repentina partida de Jenifer. En redes sociales varias figuras reconocidas expresaron su pesar.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
6 de 12

Familiares se turnaron para permanecer cerca del féretro, entre oraciones y lágrimas.

Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
7 de 12

Así fue el sepelio de la joven hondureña un día después de su muerte natural, pues sus parientes confirmaron que Jenifer padecía de epilepsia.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
8 de 12

Varias coronas florales llevaban mensajes de amor y despedida, firmadas por compañeros, amigos cercanos y familiares que aún no asimilan su ausencia.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
9 de 12

Jenifer era conocida por su trayectoria como presentadora en un canal de televisión local y como colaboradora de los creadores de contenido digital “Los Venados 504”.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
10 de 12

La joven presentadora hondureña contaba con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, donde hay mensajes de duelo y admiración tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

 Foto: Cortesía
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
11 de 12

Personal especializado se encargó del levantamiento del cadáver y de las investigaciones preliminares la tarde del 1 de octubre.

 Foto: Emilio Flores
Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas
12 de 12

Al final de este estrecho callejón se encontraba la vivienda de Jenifer Rivas, la joven hondureña que fue hallada sin vida en su habitación.

 Foto: Emilio Flores
Cargar más fotos