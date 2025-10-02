Dolorosas imágenes del velatorio de la presentadora Jenifer Rivas

Flores, girasoles y fotografías personales cubrieron el ataúd de Jenifer Rivas, la joven estudiante de Periodismo que murió de forma repentina en su vivienda el 1 de octubre en la colonia La Estanzuela de Tegucigalpa. Amigos y familiares llegaron desde temprano para darle el último y doloroso adiós. Estas son las imágenes.