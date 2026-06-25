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Dolor invade a familiares en velatorio de Félix Núñez, víctima del derrumbe en Loarque

Félix Núñez fue localizado sin vida al mediodía de ayer miércoles entre los escombros que dejó el derrumbe en el complejo de bodegas en el sector de Loarque, en Tegucigalpa

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Tristeza, dolor y lágrimas invaden a los familiares del contador Félix Núñez, una de las tres víctimas fatales que dejó el derrumbe y posterior incendio ocurridos el martes en un complejo de bodegas en el sector de Loarque, en Tegucigalpa.

Fotografía: LA PRENSA /
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Familiares, amigos y conocidos han llegado al lugar donde se realiza el velatorio para despedirse de Núñez.

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El velatorio se realiza de forma privada, con poco acceso a los medios de comunicación.

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Los restos mortales de Félix Núñez serán sepultados este mismo jueves en un cemeterio de Tegucigalpa.

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El cuerpo de Félix Núñez fue localizado al filo del mediodía de ayer miércoles entre los escombros que dejó el terrible derrumbe en el complejo de bodegas en Loarque.
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En ese momento, Núñez se convirtió en la segunda víctima fatal de la tragedia, que en total dejó a tres personas sin vida.

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Núñez trabajaba como auditor en la empresa. Al momento de la tragedia, se encontraba en las instalaciones de la empresa realizando una auditoría de rutina.
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Los familiares mantenían la esperanza de hallarlo con vida, ya que Núñez, en el pasado, formó parte del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

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Asimismo, se desempeñó como socorrista de la Cruz Roja Hondureña.

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La experiencia que tenía en este tipo de eventualidades, hizo que su familia mantuviera hasta el último minuto vivas las esperanzas de encontrarlo vivo.

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Claudia Garay, Félix Núñez y Karen Girón fueron las tres víctimas que dejó la tragedia en el sector de Loarque.

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