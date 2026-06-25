Intensa labor de rescate: bomberos trabajaron más de 40 horas tras derrumbe en Loarque

La mañana del martes 23 de junio se registró una emergencia de gran escala en el anillo periférico de Tegucigalpa, luego de que un deslizamiento de tierra afectara varias bodegas de la zona. El incidente dejó parte de la estructura soterrada y desató un incendio, generando una rápida movilización de equipos de rescate y manteniendo en alerta a las autoridades.