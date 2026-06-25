Intensa labor de rescate: bomberos trabajaron más de 40 horas tras derrumbe en Loarque

La mañana del martes 23 de junio se registró una emergencia de gran escala en el anillo periférico de Tegucigalpa, luego de que un deslizamiento de tierra afectara varias bodegas de la zona. El incidente dejó parte de la estructura soterrada y desató un incendio, generando una rápida movilización de equipos de rescate y manteniendo en alerta a las autoridades.
Tras una llamada de emergencia al Sistema Nacional 911, se presentó personal del Cuerpo de Bomberos, efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional y brigadas de emergencia acudieron a la zona afectada para atender la situación, sofocar las llamas y ejecutar las tareas de búsqueda y rescate.
La prioridad inicial de los equipos de emergencia fue sofocar el fuego para impedir que se propagara hacia sustancias y materiales altamente inflamables guardados en las bodegas. Aunque lograron reducir gran parte de las llamas, todavía persisten focos de humo en algunas zonas dañadas.
Tras el incidente, más de veinte personas consiguieron ponerse a salvo por sus propios medios, mientras que otras permanecieron atrapadas y fueron localizadas y auxiliadas horas después por equipos del Cuerpo de Bomberos, quienes emplearon cuerdas y escaleras para llevar a cabo el rescate.
Representantes de la empresa involucrada trabajaron junto a las autoridades para establecer la identidad de las personas aún desaparecidas y determinar si se encontraban en las instalaciones cuando ocurrió el incidente.
Los equipos de bomberos continuaron las labores en medio de estructuras dañadas, materiales de riesgo y áreas que todavía presentaban altas temperaturas como consecuencia del incendio.
Luego de la identificación de los trabajadores, se confirmó que tres personas continúan como desaparecidas. Sus familiares llegaron al lugar con la esperanza de encontrarlas con vida, mientras los equipos del Cuerpo de Bomberos mantenían las labores de búsqueda en la zona.
Para lograr la localización de las personas desaparecidas, las autoridades desplegaron un escuadrón canino especializado en labores de búsqueda y rescate. Al mismo tiempo, los bomberos enfrentaron condiciones complicadas mientras retiraban tierra y escombros de la zona, además de evaluar la estabilidad del terreno para continuar las operaciones de forma segura.
El martes, Claudia Suyapa Garay de 46 años, fue reconocida como la primera persona fallecida hallada entre los restos de la bodega que sufrió el derrumbe y luego fue consumida por el incendio.
El miércoles, tras varias horas de labores de búsqueda, las autoridades confirmaron la localización de Félix Núñez, contador que se encontraba en el lugar realizando una auditoría en las instalaciones de la empresa al momento del colapso del cerro.
En horas de la noche del miércoles, el Cuerpo de Bomberos comunicó mediante sus redes sociales que, tras cerca de 40 horas de labores continuas, se logró recuperar el cuerpo de Karen Dinora Girón Ordóñez, quien falleció a causa del derrumbe registrado en las cercanías del anillo periférico.
Las autoridades informaron que las operaciones se llevaron a cabo sin interrupciones en un entorno complicado, marcado por la inestabilidad del suelo, lo que dificultó el avance de los trabajos y extendió las labores de búsqueda hasta la localización de la última víctima.