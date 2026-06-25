Juan Fernando Lobo anuncia homenaje a la chef Sandra Díaz

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Dirección Policial de Investigaciones, abrió un expediente para determinar las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, continúan pendientes análisis complementarios realizados por Medicina Forense. El homenaje anunciado por Juan Fernando Lobo pretende enfocarse en la huella positiva que Sandra Díaz del Valle dejó en miles de hogares hondureños. Su pasión por la cocina, su calidez humana y su sonrisa permanecen vivas en la memoria de quienes la admiraron, convirtiendo este especial en una oportunidad para celebrar una vida dedicada a compartir amor a través de cada receta.