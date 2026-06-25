Juan Fernando Lobo anuncia homenaje a la chef Sandra Díaz

A casi un mes del fallecimiento de la reconocida chef hondureña Sandra Díaz del Valle, el presentador Juan Fernando Lobo decidió romper el silencio para anunciar un homenaje especial dedicado a quien fuera su pareja y compañera de vida. La producción será transmitida por TNH y buscará recordar el legado humano y profesional que dejó la querida cocinera.
La noticia fue compartida a través de las redes sociales de "La Receta del Amor", programa que ambos conducían y que se convirtió en uno de los espacios más queridos por los televidentes hondureños. El especial se emitirá los días sábado 11 y domingo 12 de julio a las 7:00 de la noche.
Según informó la producción, el homenaje permitirá revivir algunos de los momentos más memorables de Sandra frente a las cámaras, destacando su talento culinario, su carisma y la cercanía que siempre mostró con el público.
En un video difundido en redes sociales, Juan Fernando Lobo realizó una emotiva invitación a la audiencia para acompañarlo en esta transmisión especial. Sus palabras estuvieron cargadas de sentimiento y reflejaron el profundo amor que compartió con la chef.
"Quiero que recordemos a Chef Sandra, la más hermosa, la más talentosa, la más maravillosa y la más amorosa. Te amo, mi amor, y te voy a amar por siempre", expresó el presentador, visiblemente conmovido.
Asimismo, Lobo señaló que este espacio busca rendir el reconocimiento que merece la chef hondureña. "El homenaje que se merece Chef Sandra, y para que la recordemos como ella se lo merece. Les espero, muchas gracias", manifestó el también exdiputado.
La partida de Sandra Díaz del Valle ocurrió el pasado 10 de junio, una fecha particularmente dolorosa para sus familiares y amigos, ya que coincidió con su cumpleaños número 46. La noticia causó una profunda conmoción en Honduras y generó innumerables muestras de cariño hacia la presentadora.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Sandra acudió a una clínica privada debido a molestias físicas relacionadas con dolor y rigidez en el cuello, además de malestares en la nuca y la espalda. Posteriormente sufrió una complicación médica que derivó en su traslado de emergencia al Hospital Escuela.
Los reportes médicos señalan que la chef ingresó sin signos vitales al centro asistencial, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Desde entonces, las autoridades han desarrollado diversas diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.
A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Dirección Policial de Investigaciones, abrió un expediente para determinar las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, continúan pendientes análisis complementarios realizados por Medicina Forense. El homenaje anunciado por Juan Fernando Lobo pretende enfocarse en la huella positiva que Sandra Díaz del Valle dejó en miles de hogares hondureños. Su pasión por la cocina, su calidez humana y su sonrisa permanecen vivas en la memoria de quienes la admiraron, convirtiendo este especial en una oportunidad para celebrar una vida dedicada a compartir amor a través de cada receta.