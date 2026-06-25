Real Madrid pasa la escoba por orden de Mourinho: Se van y uno se rebela

Diario Marca de España revela los cinco jugadores que se van del Real Madrid por orden de José Mourinho.
El Real Madrid está trabajando en los fichajes, pero también en las salidas de la plantilla blanca. El club tiene una lista de jugadores que pueden salir y para facilitar su marcha.
Mourinho ya es oficial en el Real Madrid y aunque ahora todos los ojos del planeta fútbol estén en el Mundial, lo cierto es que se está trabajando duro en Valdebebas. El club blanco ya ha comenzado su preparación para la próxima temporada.
El Real Madrid ya ha comenzado su preparación para la próxima temporada y ya tiene tres futbolistas atados: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.
El Diario Marca ha revelado que cinco jugadores se estarían marchando del Real Madrid de cara a la próxima campaña.
Uno de los jugadores que dejarán las filas del Real Madrid es el mediocampista Dani Ceballos.
Dani Ceballos se marcha del Real Madrid en calidad de agente libre luego de acordar la rescisión de su contrato. La gerencia del equipo de la mano con el nuevo entrenador José Mourinho consideraron que no habría razones deportivas para firmar su continuidad.
Fran García es otro de los futbolistas señalados en esta posible lista de salida en Real Madrid. El lateral izquierdo no ha logrado afianzarse como titular indiscutible y su rendimiento ha generado debate dentro del club.
Fran García: Con varias alternativas en esa posición, la directiva no descarta una venta si aparece un comprador que satisfaga las exigencias económicas, lo que permitiría al Real Madrid reforzar otras zonas del campo.
Raúl Asencio aparece como una de las jóvenes apuestas que podrían salir cedidas o incluso traspasadas para ganar experiencia en Real Madrid.
Asencio: El central, formado en la cantera, ha tenido participación con el primer equipo, pero la fuerte competencia en defensa limita sus oportunidades. En el club consideran que una salida temporal podría ser clave para su desarrollo antes de una posible vuelta en el futuro.
Gonzalo es otro de los nombres que entra en la ecuación. El delantero ha mostrado destellos de calidad en sus apariciones, pero su situación es compleja debido a la gran competencia en la delantera del Real Madrid.
Gonzalo: Su salida, ya sea en forma de cesión o traspaso con opción de recompra, se contempla como una posibilidad para que siga creciendo con minutos en otro equipo.
Camavinga también ha sido mencionado en algunos reportes como una posible pieza evaluable dentro de la plantilla del Real Madrid, aunque su caso es distinto al de otros jugadores de la lista. El centrocampista francés, considerado una de las grandes promesas del club, ha alternado titularidades y suplencias debido a la alta competencia en el mediocampo,
Camavinga ha dejado claro a través de su entorno, que no tiene ninguna intención de abandonar el club blanco pese a los rumores que lo colocaban en posibles movimientos dentro de una reestructuración de la plantilla. El mediocampista francés estaría convencido de que puede revertir su situación y ganarse un rol más importante en el equipo,