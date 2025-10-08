Corte ratifica sobreseimiento definitivo a odontóloga que mató a su hija

La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula confirmó, por unanimidad de votos, el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la odontóloga Tesla Paola Alemán Cantillano, quien había sido imputada por el delito de parricidio en perjuicio de su hija Ana Paula Reyes Alemán.
De acuerdo con la resolución judicial, los magistrados declararon sin lugar los recursos de apelación presentados por el acusador privado y el Ministerio Público, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula el 10 de junio de 2025.
La Corte ratificó que Alemán Cantillano es inimputable por incapacidad mental, conforme al artículo 30, numeral 1 del Código Penal vigente, que establece que no son penalmente responsables quienes, al momento del hecho, no pueden comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión.
Horas después, a la 1:00 a.m. del domingo 2 de febrero de este 2025, una tía de Tesla la encontró a ella y a su hija heridas.
Al llegar al lugar, los socorristas del 911 confirmaron el fallecimiento de la menor, mientras que Tesla Paola Alemán fue trasladada a un centro asistencial. Ella había intentado quitarse la vida.
El 10 de junio, una jueza dictó sobreseimiento definitivo a Tesla Paola Alemán Cantillano (de 39 años).
La jueza aceptó las pruebas que acreditaban que Tesla padece de un trastorno psicótico crónico (esquizofrenia) y depresión aguda con actos al suicidio.
El Ministerio Público indicó que la determinación de "inimputable, se valora en juicio en conjunto con toda la prueba".
Con la confirmación del sobreseimiento definitivo, el tribunal ordenó notificar la resolución a las partes procesales y devolver los antecedentes al Juzgado de origen para los efectos legales correspondientes.
Benjamín Lavaire, el defensor privado indicó que ahora esperarán la reposición y están analizando si presentan un amparo. La resolución fue notificada a Lavaire este miércoles 8 de octubre.