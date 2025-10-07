Capturan al presunto asesino de la jovencita Anny Michell Varela

La Policía Nacional capturó este martes a un hombre sospechoso de asesinar a la jovencita Anny Michell Varela en Patuca, Olancho, región oriental de Honduras.
El sujeto, capturado en la aldea Alianza de Patuca, es un agricultor de 36 años, originario de Danlí, El Paraíso, y residente en la misma zona donde se cometió el crimen.
En el operativo de captura, las autoridades le decomisaron un teléfono celular que será utilizado como evidencia en la investigación sobre el crimen.
Las autoridades policiales sostienen que el sujeto había acosado previamente a la joven y que, ante la negativa de esta, le disparó dentro de la cantina, para luego huir del lugar.
En la madrugada del pasado miércoles 2 de octubre, Anny Michell Palma Varela, de 20 años y conocida entre sus allegados como “Pitu”, fue hallada muerta al interior de una cantina en el sector de Palestina, en el municipio de Patuca, Olancho.
De acuerdo con la información, Anny presentaba doce impactos de bala al momento de ser encontrada, y vestía una pijama blanca.
Su cadáver fue ubicado en el baño del local, lo que ha generado conmoción e indignación en Patuca.
Amigos y familiares de la joven, quien era muy reconocida en su comunidad, exigieron justicia a las autoridades para que el crimen no quede en la impunidad.
En las últimas semanas, la ola de violencia contra las mujeres ha proliferado en Honduras, principalmente en el departamento de Olancho.
Dos días después del asesinato de Anny Michell, otras dos mujeres fueron ultimadas en circunstancias similares dentro de una cantina en Catacamas.