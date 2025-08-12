Caen "el Guachi" y "el Pichete" con sustancias prohibidas valoradas en L5 millones

Tras varias semanas de diligencias investigativas, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (Dnpa), desmanteló el centro de distribución de drogas perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la colonia 24 de Abril de San Pedro Sula.