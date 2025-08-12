  1. Inicio
Caen "el Guachi" y "el Pichete" con sustancias prohibidas valoradas en L5 millones

La Dipampco capturó a dos supuestos miembros de la MS con más de 100 paquetes de estupefacientes en Cofradía

Caen el Guachi y el Pichete con sustancias prohibidas valoradas en L5 millones
La Dipampco detuvo a dos miembros de la MS-13 a quienes les decomisó más de 100 paquetes de supuesta cocaína valorada en varios cinco millones de lempiras
Tras varias semanas de diligencias investigativas, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (Dnpa), desmanteló el centro de distribución de drogas perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la colonia 24 de Abril de San Pedro Sula.
Alias “Pichete”, es miembro activo de la MS-13 con el rango de compa y se supone que es el encargado de coordinar actividades ilícitas en Cofradía, Cortés, incluyendo la venta y distribución de drogas.
Alias “Guachi”, es miembro activo de la pandilla con el rol de gatillero. Ya había sido detenido el 8 de marzo de 2018 por escándalo en vía pública.
Entre el decomiso hay 100 envoltorios de polietileno con supuesta cocaína, una bolsa transparente con 33 bolsas pequeñas tipo “punta” con supuesta cocaína, una bolsa azul con 40 bolsas pequeñas tipo “punta” con supuesta cocaína.

Las autoridades informa que la droga incautada está valorada en más de cinco millones de lempiras. También se decomisó una cuatrimoto.
Además, se decomisaron armas y municiones. Una pistola con 13 cartuchos, dos cargadores metálicos con siete cartuchos, una escopeta con cuatro cartuchos sin percutir, un fusil color negro sin serie, calibre 22 mm y 1 fusil adicional (calibre no especificado).
A los capturados se les supone responsables de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.
