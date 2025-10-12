Cae sujeto que mató a guardia para robarle hasta los zapatos en gasolinera de SPS

  1. Inicio
Javier Bueso Cruz fue captado por las cámaras de seguridad de donde le llevó las pertenencias a Matías Licona, según la policía

A la derecha, Javier Bueso Cruz y a la izquierda, Matías Licona, el guardia asesinado y quien era muy querido por sus compañeros en una gasolinera de San Pedro Sula.
El lunes 8 de septiembre, Matías fue asesinado en una gasolinera en la que trabajaba desde hace varios meses. Su cuerpo quedó cerca de la planta eléctrica del establecimiento.
Al revisar las cámaras de seguridad, las autoridades identificaron al asesino de Matías, quien vivía en Dos Caminos, Villanueva, y a quien le sobreviven dos hijos.
En una operación dirigida por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue capturado Javier Bueso.
La acción policial se ejecutó en el barrio El Centro de San Pedro Sula, Cortés, tras un trabajo de vigilancia y seguimiento que permitió ubicar al sospechoso, de 27 años, contra quien pesaba una orden de aprehensión por el delito de asesinato.
Según el informe investigativo, el crimen ocurrió la madrugada del lunes 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:30 a. m. Matías Licona fue atacado sorpresivamente mientras descansaba en su puesto de trabajo.
De acuerdo con las pesquisas, el sospechoso ingresó al inmueble sin calzado, vestido con prendas negras y portando un cuartón de madera con el que golpeó en la cabeza al guardia, causándole la muerte de forma instantánea.
El asesino despojó al occiso de sus pertenencias, entre ellas su billetera, mochila y hasta sus zapatos, para luego abandonar la escena del crimen. El objeto utilizado en el homicidio fue encontrado posteriormente tirado a orillas de la calle por donde huyó el responsable.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que enfrente un proceso judicial por el delito de asesinato.
