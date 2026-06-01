Con un bebé en brazos: Ingresan al Hospital Escuela heridos tras accidente de volqueta

Al menos 11 personas heridas y sobrevivientes del trágico accidente registrado la tarde de este lunes en la colonia Villa Nueva, en la capital hondureña, fueron trasladadas de emergencia al Hospital Escuela Universitario (HEU), donde reciben atención médica especializada debido a las lesiones sufridas durante el percance.
Entre los lesionados identificados preliminarmente por las autoridades y cuerpos de socorro se encuentran Ashley Bacca, de 25 años; el menor Elías Villalta, de apenas 13 meses de edad; Sheyla Xiomara Fajardo, de 49 años; Lesly Morelia Rodríguez, de 29; Miguel Ángel Navas, de 29; Cecilia Gabriela Rodríguez, de 31; Wendoli Mariela Rodríguez, de 28; Cristian Calona Ardón, de 25; Raiza James, de 26; y Darío Moisés Villalta, de 12 años.
El accidente ha conmocionado a la población capitalina debido a la magnitud de la tragedia.
De acuerdo con información preliminar, una volqueta que circulaba por la zona habría sufrido una falla mecánica en su sistema de frenos, provocando que el conductor perdiera el control del pesado vehículo
La unidad descendió sin control e impactó violentamente contra varios negocios, viviendas y vehículos que se encontraban a su paso.
Como consecuencia del fuerte impacto, al menos cinco personas perdieron la vida, mientras que más de una decena resultaron heridas.
Asimismo, los organismos de socorro reportaron que varias personas quedaron soterradas entre los escombros generados por la destrucción de estructuras, por lo que las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante varias horas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y la Policía Nacional se desplazaron al lugar para atender la emergencia, rescatar a las víctimas atrapadas y coordinar el traslado de los heridos hacia distintos centros asistenciales, principalmente el Hospital Escuela.
Personal médico activó protocolos de emergencia para atender a los lesionados que ingresaron con golpes, fracturas y otras lesiones provocadas por el fuerte impacto.
Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente, aunque las primeras versiones apuntan a una falla en el sistema de frenos de la volqueta. Mientras tanto, equipos de rescate permanecen en la zona afectada realizando inspecciones y removiendo escombros para descartar la presencia de más víctimas.