Con un bebé en brazos: Ingresan al Hospital Escuela heridos tras accidente de volqueta

Entre los lesionados identificados preliminarmente por las autoridades y cuerpos de socorro se encuentran Ashley Bacca, de 25 años; el menor Elías Villalta, de apenas 13 meses de edad; Sheyla Xiomara Fajardo, de 49 años; Lesly Morelia Rodríguez, de 29; Miguel Ángel Navas, de 29; Cecilia Gabriela Rodríguez, de 31; Wendoli Mariela Rodríguez, de 28; Cristian Calona Ardón, de 25; Raiza James, de 26; y Darío Moisés Villalta, de 12 años.