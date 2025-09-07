  1. Inicio
"Los ángeles" de Melissa, la hondureña que se cayó de la rueda de Chicago

Los dueños de los juegos mecánicos y la justicia la abandonaron, pero una prima y sus vecinos se unieron para pedir en las calles y así lograron operar a Melissa Fúnez

La familia de Melissa Fúnez (derecha) no se quedó de brazos cruzados ante el abandono de la justicia y de los dueños de los juegos mecánicos de donde ella se cayó el 16 de agosto.
Nelsy Melissa Fúnez es una madre de un menor de cuatro años. El 16 de agosto se cayó de la rueda de Chicago en los juegos que se instalaron en Santa Rosa de Copán.
Fue trasladada grave al hospital Mario Catarino Rivas. Los dueños de los juegos prometieron ayudarle a operarse. Les dieron 30 mil lempiras al inicio, pero no estuvieron en la operación por la que han gastado cerca del medio millón de lempiras.

Melissa se recupera de la tan anhelada operación de columna a la que se sometió el lunes 1 de septiembre, dos semanas después del percance que por poco le cuesta la vida, pero llegar hasta ese día se ha logrado gracias a varios ángeles que han salido a las calles a pedir.
AHelin Castro Fúnez (foto), una prima paterna de Melissa y una cuñada, tuvieron una idea que cambió la vida de Melissa.
"Con mi cuñada empezamos posteando fotos en las redes sociales. Le mandábamos mensajitos a amigos que están en Estados Unidos y a la familia. Eso el 18 de agosto", contó Helin.
"El lunes 19 de agosto fuimos a una maratón a Las Flores y ahí fue donde iniciamos con todo", contó.

Las Flores es la comunidad de la que es originario Nelsy Melissa Fúnez López.

"Hemos ido a las Flores , Gracias , Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares, El cañon, Santa Rosita , Las Juntas ,La Ciendita , Las Crucitas ,Monte de la Virgen ,San Pedro Copán , Yaunera, Cucuyagua , Corquín , San Ramón, Matazano, Lajitas ,Portillo, Pinabetal, Camalote, Cablotal, Los Mangos , El Ajagual, El Higuito, Cafetalera, Salitron , Tamarindo , Talgua , Lemanal , Ocotal, Socorro, Santa Rosa, Mariposas, Cohalaca, Lepaera y La Libertad. En todos esos lugares han recibido el respaldo de la gente.
Las personas que se han unido a la causa se llaman Luis Miguel , Astrid , Arnol , Estrella , Fredy, Suyapa, Rosa Funez , Nery , Juanita ,José , Tina Funez , Carmen , Abigail , Elizabeth, Josselin, Junior , Reina , Diana , Mariana , Angie , Jostin , Amanda , Yessenia ,Iris ,Alejandra, Darwin ,Mariela ,Nahum, Anna, entre otras.
"Son personas que salieron a cambio de nada, aguantando malas habladas, malas caras, sol, agua y hasta hambre. Le doy gracias a Dios por poner personas buenas en nuestro camino muchas personas que nos han ayudado desde un lempira, para arriba", detalló.
Dios bendiga a cada persona que de corazón nos ayudó y nos están ayudando en estos momentos. Como prima de Melissa estoy más que agradecida con cada uno de ellos. Dios me los bendiga siempre", cerró.
Si usted desea ayudar a Melissa, puede hacer a las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez, el papá de la joven madre.
