Amiga de Melissa: "La levantaron, la llevaron al hospital y dijeron que andaba bola"

"Un trabajador de los juegos, un chavalito como de unos 18 años, fue quien quitó la seguridad. Todo fue rápido, ella se cayó y nosotros quedamos agarrados en el aire", así resumió la amiga de Melissa López, los últimos instantes antes del accidente que dejó a esta joven madre postrada en una cama del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
La joven madre, de 22 años, sufrió varias fracturas, la lesión más grave la presenta en la columna y necesita medio millón de lempiras para recuperarse.
Laura Fúnez (foto), quien es tía de Melissa, explicó que Melissa se accidentó el sábado 16 de agosto. Desde ese día, según explicó, los dueños de los "juegos mecánicos", no les han dado ni un cinco.
Ante la negativa de los dueños de los juegos, familiares y amigos se han unido para recolectar el dinero. En la imagen las formas de apoyar a esta desesperada familia de Santa Rosa de Copán. Las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez.
Al momento del accidente, Melissa estaba acompañada de una amiga, que es justamente la que ha relatado a La Prensa lo sucedido.
"Eran como las once, y había terminado la calada. De repente apareció un chavalito de unos 18 años y quitó la seguridad, quien manejaba no se fijó y cuando se movió, ella (Melissa) se cayó. Todo fue rápido, como pude me sostuve, el trabajador y yo como pudimos nos logramos detener", contó.
Melissa cayó al suelo. "Los trabajadores la agarraron y la subieron a un carro; la llevaron al hospital y fueron a decir que ella andaba bola. Eso es mentira, nosotros no bebimos", aclaró.
Esta es la lesión de la columna que presenta Melissa y por lo cual se mantiene postrada en el hospital Mario Catarino Rivas. "El dueño de los juegos dijo que ellos están cubriendo los gastos. Es cierto que llegó, pero no dejó ni un cinco", dijo una pariente de Melissa.
Melissa trabaja en una tienda de Santa Rosa de Copán. Es madre de un niño de cuatro años.
"Es muy linda tiene una vida por delante. El niño ella lo mantiene", dijo una pariente.