Acusado de matar a su esposa termina hospitalizado tras brutal agresión en Puerto Lempira

El hombre bajo investigación por la muerte de su esposa permanece hospitalizado con graves heridas. De acuerdo con los reportes, un grupo de pobladores lo habría sacado por la fuerza este domingo de una posta policial y posteriormente lo agredió con palos en la comunidad de Cauquira, municipio de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios.
"En horas de la mañana, una turba de más de 400 personas irrumpió en la jefatura policial para, supuestamente, hacer justicia por su propia cuenta. Se logró sacar de peligro a la persona requerida, trasladándola a un centro hospitalario debido a que presentaba heridas de gravedad", comentó el inspector Wilfredo Maldonado.
Según informó el inspector Maldonado, el sospechoso, Alexis López Fuentes, de 41 años, fue quien realizó la denuncia sobre el fallecimiento de su pareja. Al atender el reporte, los agentes encontraron a la víctima sin vida. Sin embargo, al detectar incongruencias en el testimonio del acusado, las autoridades procedieron a requerirlo para efectos de investigación.
Según el informe oficial, el hombre manifestó a las autoridades que su pareja, identificada como Ana Rosa Fredid Loreto, de 18 años, se habría quitado la vida. No obstante, algunos elementos observados en la escena llevaron a los investigadores a profundizar las indagaciones, por lo que el sospechoso fue mantenido bajo resguardo policial.
Mientras el Ministerio Público y equipos especializados realizaban el levantamiento y procesamiento de la escena, un grupo de pobladores de la comunidad se reunió frente a la posta policial, exigiendo explicaciones por la muerte de la mujer.
La situación se tornó violenta cuando varios pobladores ingresaron al recinto y lograron sacar al sospechoso, a quien posteriormente agredieron con piedras, palos y otros objetos contundentes, de acuerdo con videos que circularon en redes sociales.
A raíz de los videos, comenzaron a circular rumores sobre la supuesta muerte del acusado, por lo que el comisionado Wilmer Mayes Ríos, portavoz de la institución, aclaró la situación: “El ciudadano no ha fallecido. La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, logró rescatarlo y trasladarlo al Hospital de Puerto Lempira, donde recibe atención médica”.
Según las autoridades, las personas involucradas en la agresión contra Alexis López podrían enfrentar cargos por irrumpir en la jefatura policial, sustraer al sospechoso y agredirlo.
El inspector Maldonado informó que las autoridades analizarán los videos captados durante el incidente para identificar a las personas involucradas. Asimismo, indicó que dicho material audiovisual será incorporado como evidencia en las investigaciones que se desarrollan en torno al caso.
Según las autoridades, Alexis López permanece ingresado en un centro asistencial, debido a las lesiones sufridas durante la agresión. Asimismo, se mantiene bajo vigilancia policial mientras recibe tratamiento médico, como medida preventiva ante la posibilidad de nuevos actos de violencia en su contra.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer tanto la muerte de la joven como los hechos de violencia registrados en la jefatura policial.