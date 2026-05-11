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Un nuevo capítulo para ASI Honduras en Jardines del Valle

ASI Honduras reafirma su papel como protagonista en el desarrollo empresarial y tecnológico de la región.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 10:55 -
  • Daniela Ramos
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La tarde en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula se llenó de entusiasmo y esperanza con la inauguración de las nuevas oficinas de ASI Honduras. El ambiente fue de celebración, pero también de gratitud, pues la empresa con más de 16 años de trayectoria en el país abrió las puertas de un espacio que simboliza crecimiento y renovación.

 Fotos: Yoseph Amaya
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Ejecutivos y colaboradores se dieron cita para compartir este momento especial. La ceremonia inició con una oración, gesto que reflejó el espíritu de unidad y agradecimiento que caracteriza a la organización. Luego, el tradicional corte de cinta marcó oficialmente la apertura de las modernas instalaciones, mientras los aplausos y sonrisas de los presentes daban vida al instante.

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El brindis posterior fue la ocasión perfecta para que directivos y equipo humano levantaran sus copas y celebraran juntos los logros alcanzados y los retos que vendrán. Entre palabras de reconocimiento y gestos de camaradería, se respiraba un ambiente de orgullo y optimismo.

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Gabriela Varela con Edgar Mejía y Arely Alegría.

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Mister Coto y Ricardo Girón.

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Dennis Chávez, Socio de ASI Honduras junto con Arturo Nolasco, Jefe de Contenidos Audiovisuales de Grupo OPSA y Nahum Caballero, Jefe de Ventas de ASI Honduras.

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José Ramos y Wilmer Reyes.

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Roberto Ávila y Lizeth Escobar.

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Felipe y Brenda Trundle.

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Margareth Trundle con Brenda Trundle y la nenita Amira Martínez.

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Los colaboradores de ASI Honduras en las nuevas oficinas de Jardines del Valle.

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Colaboradores, ejecutivos y otros invitados al momento de ingresar a las nuevas instalaciones.

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ASI es una empresa líder con más de 16 años de sólida experiencia en el mercado, especializada en brindar servicios confiables de datos, internet e IPTV a través de tecnología de vanguardia, tanto en conexión de fibra óptica como inalámbrica.

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Su misión es ofrecer a los clientes los servicios de telecomunicaciones de alta calidad, sustentado por una empresa sólida y comprometida en el desarrollo de su personal y la sociedad.

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