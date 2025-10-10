  1. Inicio
HONOR 400 Series: Pantalla brillante, fotografías y edición versátil con IA

La nueva serie de smartphone de HONOR ofrece una experiencia fotográfica y de video con IA, potente batería, con una variedad de funciones inteligentes que se adaptan a los usuarios

  • 10 de octubre de 2025 a las 20:32 -
  • Redacción
1 de 12

HONOR 400 Series está equipada con un revolucionario sistema de cámara IA ultra nítida de 200MP, para ofrecer a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional.

 Foto: Cortesía HONOR
2 de 12

HONOR 400 Series es el compañero ideal para aventuras al aire libre y entornos exigentes.

 Foto: Cortesía HONOR
3 de 12

El HONOR 400 también presume de resistencia al agua y al polvo con certificación IP66.

 Foto: Cortesía HONOR
4 de 12

Ofrece a los usuarios un nuevo nivel de experiencia de juego y un rendimiento gráfico superior. Además, cuenta con hasta 512 GB de almacenamiento,

 Foto: Cortesía HONOR
5 de 12

El dispositivo garantiza una claridad extraordinaria, incluso en condiciones de poca luz.

Foto: Cortesía HONOR
6 de 12

La HONOR 400 Series está equipada con una robusta batería de Silicon-Carbón, que ofrece una experiencia de uso prolongada.

 Foto: Cortesía HONOR
7 de 12

Con un Zoom IA, diseñado para enmarcar paisajes impresionantes, ya sean naturales o urbanos, con un rango focal notable de 15x a 30x.

 Foto: Cortesía HONOR
8 de 12

La serie HONOR 400 está equipada con una extraordinaria cámara IA ultra nítida y versátiles herramientas de edición con IA.

 Foto: Cortesía HONOR
9 de 12

La función de reducción del mareo por movimiento, una solución que proporciona alivio contra náuseas y molestias al utilizar el dispositivo dentro de vehículos en marcha.

 Foto: Cortesía HONOR
10 de 12

La batería está diseñada para funcionar en ambientes de baja temperatura, alrededor de 20 °C, incluso con niveles bajos de carga, manteniendo su durabilidad y rendimiento.

 Foto: Cortesía HONOR
11 de 12

El HONOR 400 brinda una protección integral contra la entrada de agua y polvo.

 Foto: Cortesía HONOR
12 de 12

HONOR lleva esta experiencia un paso más allá con collage de fotos animadas.

 Foto: Cortesía HONOR
