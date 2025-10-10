HONOR 400 Series: Pantalla brillante, fotografías y edición versátil con IA

HONOR 400 Series está equipada con un revolucionario sistema de cámara IA ultra nítida de 200MP, para ofrecer a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional.
HONOR 400 Series es el compañero ideal para aventuras al aire libre y entornos exigentes.
El HONOR 400 también presume de resistencia al agua y al polvo con certificación IP66.
Ofrece a los usuarios un nuevo nivel de experiencia de juego y un rendimiento gráfico superior. Además, cuenta con hasta 512 GB de almacenamiento,
El dispositivo garantiza una claridad extraordinaria, incluso en condiciones de poca luz.
La HONOR 400 Series está equipada con una robusta batería de Silicon-Carbón, que ofrece una experiencia de uso prolongada.
Con un Zoom IA, diseñado para enmarcar paisajes impresionantes, ya sean naturales o urbanos, con un rango focal notable de 15x a 30x.
La serie HONOR 400 está equipada con una extraordinaria cámara IA ultra nítida y versátiles herramientas de edición con IA.
La función de reducción del mareo por movimiento, una solución que proporciona alivio contra náuseas y molestias al utilizar el dispositivo dentro de vehículos en marcha.
La batería está diseñada para funcionar en ambientes de baja temperatura, alrededor de 20 °C, incluso con niveles bajos de carga, manteniendo su durabilidad y rendimiento.
El HONOR 400 brinda una protección integral contra la entrada de agua y polvo.
HONOR lleva esta experiencia un paso más allá con collage de fotos animadas.