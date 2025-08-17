Seniors de Seran School celebran a lo grande su inicio de clases

Los 54 seniors 2026 de Seran School festejaron con gran algarabía su esperado inicio de clases. Los jovencitos partieron en una colorida caravana junto a sus seres queridos desde el restaurante Dennys de Bulevar Morazán hasta las instalaciones del centro educativo. Una vez ahí participaron en varias actividades artísticas y por supuesto, las emociones estuvieron a flor de piel. La nota artística estuvo a cargo de Frank Show, mientras que el animador de la mañana fue DJ Luna.