Seniors de Seran School celebran a lo grande su inicio de clases

Los 54 seniors 2026 de Seran School festejaron con gran algarabía su esperado inicio de clases. Los jovencitos partieron en una colorida caravana junto a sus seres queridos desde el restaurante Dennys de Bulevar Morazán hasta las instalaciones del centro educativo. Una vez ahí participaron en varias actividades artísticas y por supuesto, las emociones estuvieron a flor de piel. La nota artística estuvo a cargo de Frank Show, mientras que el animador de la mañana fue DJ Luna.
Claudia Quintanilla con Leonardo López, Juan López y Ariana López.
Carmen García de Castro con Pablo Castro y Sergio Castro.
Sergio Robelo y Pablo Castro.
Sebastián Girón, Alessandro Paredes y Wilfredo Hernández.
Cheryl Acosta con Marcella Acosta y Omar Acosta.
Mónica Amaya con María Fernanda Tróchez y Juan de Dios Tróchez.
Gerardo Robleda con Gerardo Robleda Jr., María Fernanda Robleda y Eva Pineda.
Gissela de Miranda con Natalia Miranda y Roger Miranda.
Ana Morales y María José Vijil.
Emily Chávez y Perla Lobo.