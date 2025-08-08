  1. Inicio
Rinden homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez

En una ceremonia especial, el destacado ginecólogo recibió un reconocimiento a su labor y se dio por inaugurado el XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia.

  • 08 de agosto de 2025 a las 15:02 -
  • Marisol Soto
1 de 17

El Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona fue reconocido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Capítulo Noroccidental, debido a su invaluable contribución a la sociedad científica. El encuentro reunió a médicos nacionales e internacionales para compartir los más recientes avances e investigaciones en el tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a las mujeres. Asimismo, un fraterno cóctel para compartir el éxito alcanzado y arrancar con toda la energía el evento académico que finalizará el 9 de agosto en el Hotel Copantl.

Fotos: Moisés Valenzuela
2 de 17

El Dr. Ordóñez posó muy contento y agradecido por el detalle especial de parte de sus colegas ginecólogos.

3 de 17

Dr. Juan Carlos Ordóñez, Waldina de Ordóñez, María José Ordóñez y Francisco Loza
4 de 17

Lilian Farah de Jaar y José Jaar
5 de 17

Ivonne y José Luis Ramírez
6 de 17

Luis y Gina Zúñiga
7 de 17

Victoria Hospin, Luis Hernández y Meisy Buitrago
8 de 17

Sobeyda López, Juan Carlos Ordóñez y Doria Carrasco
9 de 17

Ana Hernández, Liza Molina y Estela Navarro
10 de 17

Juan Carlos Ordóñez y Waldina de Ordóñez
11 de 17

Isabela Merlo y Santa Orellana
12 de 17

Alejandro Baradas, Paulino Vigil de Gracia y Miguel Ruoti
13 de 17

Gina Zúñiga, Juan Carlos Ordóñez y Blanca Echeverri
14 de 17

Lilian Farah, Waldina Arriaga, Gina Zúñiga, Blanca Echeverri, María José Ordóñez e Ivonne de Ramírez
15 de 17

Blanca Echeverri y Dinora Lazo
16 de 17

Alejandra Bertrand, Carlos Santos y Samira Castro
17 de 17

Francisco Loza y María José Ordóñez
