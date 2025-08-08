Rinden homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez

El Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona fue reconocido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Capítulo Noroccidental, debido a su invaluable contribución a la sociedad científica. El encuentro reunió a médicos nacionales e internacionales para compartir los más recientes avances e investigaciones en el tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a las mujeres. Asimismo, un fraterno cóctel para compartir el éxito alcanzado y arrancar con toda la energía el evento académico que finalizará el 9 de agosto en el Hotel Copantl.