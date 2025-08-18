Julio César Contreras presenta “Arrecifes y colores”: arte marino y conciencia ambiental

La Galería Colibrí se convierte en un santuario de color y vida marina con la nueva exposición del reconocido artista hondureño Julio César Contreras. “Arrecifes y colores” invita al espectador a sumergirse en un universo pictórico donde el arte se convierte en un llamado a la contemplación y la conciencia ambiental.
La exposición, abierta en la Galería Colibrí, busca despertar conciencia a través del arte.
La muestra estará disponible al público durante los meses de agosto y septiembre, ofreciendo una experiencia única para los amantes del arte y la naturaleza.
Para estas obras, Julio César Contreras utilizó la técnica de acrílico con espátula sobre lienzo, lo que le permite crear texturas dinámicas y composiciones llenas de energía.
Su paleta de colores combina el azul ultramar con intensos tonos amarillos, naranjas y tonos turquesas.
La muestra se exhibe actualmente en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, abierta al público hasta el 30 de septiembre.
La muestra incluye 33 obras que representan la belleza y fragilidad de los arrecifes de coral.