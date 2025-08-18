  1. Inicio
Julio César Contreras presenta “Arrecifes y colores”: arte marino y conciencia ambiental

Julio César Contreras ha sido reconocido por usar el arte como plataforma para el diálogo ambiental, destacando la amenaza que enfrenta la vida marina.

  • 18 de agosto de 2025 a las 17:17 -
  • Daniela Ramos
La Galería Colibrí se convierte en un santuario de color y vida marina con la nueva exposición del reconocido artista hondureño Julio César Contreras. “Arrecifes y colores” invita al espectador a sumergirse en un universo pictórico donde el arte se convierte en un llamado a la contemplación y la conciencia ambiental.

 Fotos: Moisés Valenzuela
La exposición, abierta en la Galería Colibrí, busca despertar conciencia a través del arte.

 Fotos: Moisés Valenzuela
La muestra estará disponible al público durante los meses de agosto y septiembre, ofreciendo una experiencia única para los amantes del arte y la naturaleza.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Para estas obras, Julio César Contreras utilizó la técnica de acrílico con espátula sobre lienzo, lo que le permite crear texturas dinámicas y composiciones llenas de energía.

Su paleta de colores combina el azul ultramar con intensos tonos amarillos, naranjas y tonos turquesas.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Doris Carpio y Camila Escober.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Zully Cuellar, Sharon Leiva y Francia Quintana.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Marbeli Martínez con Victorino Carranza y Katy Erazo.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Mayra Casiano con Jennifer Soriano, Jorge Torres y Merari Guevara.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Daniela Castro con Abigail Andino, Libnnie Medina y Estefany García.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Yareli y Karen Montes.
Keydi Palacios y Darwin García
Jao Aguilar con Alba Murillo y Bryce Aguilar.
Daniela Ramos y Marisol Soto.
La muestra se exhibe actualmente en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, abierta al público hasta el 30 de septiembre.
La muestra incluye 33 obras que representan la belleza y fragilidad de los arrecifes de coral.
