FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal

Los alumnos de último año de la Franciscan School se reunieron esta mañana para celebrar la ya tradicional "senior entrance". Un total de 40 jovencitos se graduarán el próximo año e iniciarán una nueva aventura.
Los chicos saltaban y tocaban las pitoretas mientras ingresaban a la escuela en un camión decorado con globos de colores.
En el centro de estudios los esperaban sus familiares y maestros.
Con mucha alegría e ilusión, los adolescentes por fin ingresaron al campus.
Con coreografías muy bien organizadas, los chicos demostraron no solamente su talento, sino también su esmero, dedicación y compromiso.
Durante varios minutos, los jóvenes bailaron al ritmo de las canciones más populares del momento.
Cabe mencionar que el evento contó con la animación de DJ Luna, quien ya es un rostro reconocido en las "senior entrance" de las escuelas bilingües.
Un derroche de energía y ritmo se vivió en el campus de la institución.
Marcio Valenzuela, Diana Aguilar y Santiago Valenzuela
Viviana Calderón, Valeria Martínez y Natalia Servellón
Danna Sagastume y Esther Bueso
María Fernanda Torres y Nathalie Santos
Natalia Servellón y Valeria Martínez
Santiago Valenzuela y Carlos Quezada
Eimy Rápalo y Andrea Paola Melgar
Annia Bueso y Marta Faccioli
Gael fajardo y Marvin Pinto
Alessandro Maradiaga y Santiago Matta
Fátima Yela y Nathaly Cruz
Camila Morales e Isabella Brito
Zayra Paguada y Grisell McCarthy
Michael Fiallos y Eduan Amador
Claudia Interiano y Viviana Calderón.
Santiago Caballero con Alba Fajardo, Sara Caballero, Sebastián Caballero y Francisco Caballero.
Marlon Paguada, Zayra Paguada, Grisell McCarthy, Spencer Canales y la pequeña Geovanna Paguada.
Alejandra Vásquez con Adriana Vásquez y Carolina Suárez.
Jessica Brito con Isabella Fernández Brito y Jorge Fernández.
Adriana Vásquez con Katherine Ayala, Damaris Ayala y la pequeña Khloé Ayala.
Zayra Paguada y Santiago Valenzuela.