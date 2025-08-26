  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal

Una mañana amena y divertida vivieron los seniors 2026 de la Franciscan School

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:32 -
  • Daniela Ramos
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
1 de 30

Los alumnos de último año de la Franciscan School se reunieron esta mañana para celebrar la ya tradicional "senior entrance". Un total de 40 jovencitos se graduarán el próximo año e iniciarán una nueva aventura.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
2 de 30

Los chicos saltaban y tocaban las pitoretas mientras ingresaban a la escuela en un camión decorado con globos de colores.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
3 de 30

En el centro de estudios los esperaban sus familiares y maestros.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
4 de 30

Con mucha alegría e ilusión, los adolescentes por fin ingresaron al campus.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
5 de 30

Con coreografías muy bien organizadas, los chicos demostraron no solamente su talento, sino también su esmero, dedicación y compromiso.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
6 de 30

Durante varios minutos, los jóvenes bailaron al ritmo de las canciones más populares del momento.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
7 de 30

Cabe mencionar que el evento contó con la animación de DJ Luna, quien ya es un rostro reconocido en las "senior entrance" de las escuelas bilingües.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
8 de 30

Un derroche de energía y ritmo se vivió en el campus de la institución.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
9 de 30

Marcio Valenzuela, Diana Aguilar y Santiago Valenzuela
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
10 de 30

Viviana Calderón, Valeria Martínez y Natalia Servellón
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
11 de 30

Danna Sagastume y Esther Bueso
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
12 de 30

María Fernanda Torres y Nathalie Santos
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
13 de 30

Natalia Servellón y Valeria Martínez
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
14 de 30

Santiago Valenzuela y Carlos Quezada
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
15 de 30

Eimy Rápalo y Andrea Paola Melgar
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
16 de 30

Annia Bueso y Marta Faccioli

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
17 de 30

Gael fajardo y Marvin Pinto
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
18 de 30

Alessandro Maradiaga y Santiago Matta
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
19 de 30

Fátima Yela y Nathaly Cruz
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
20 de 30

Camila Morales e Isabella Brito
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
21 de 30

Zayra Paguada y Grisell McCarthy
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
22 de 30

Michael Fiallos y Eduan Amador
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
23 de 30

Claudia Interiano y Viviana Calderón.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
24 de 30

Santiago Caballero con Alba Fajardo, Sara Caballero, Sebastián Caballero y Francisco Caballero.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
25 de 30

Marlon Paguada, Zayra Paguada, Grisell McCarthy, Spencer Canales y la pequeña Geovanna Paguada.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
26 de 30

Alejandra Vásquez con Adriana Vásquez y Carolina Suárez.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
27 de 30

Jessica Brito con Isabella Fernández Brito y Jorge Fernández.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
28 de 30

Adriana Vásquez con Katherine Ayala, Damaris Ayala y la pequeña Khloé Ayala.
FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
29 de 30

Zayra Paguada y Santiago Valenzuela.

FOTOS: Seniors 2026 de la Franciscan School celebran su entrada triunfal
30 de 30
Cargar más fotos