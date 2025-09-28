Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025

El Gran Pereke 2025 se llevó a cabo en el Centro de Educación Básica Primero de Febrero de la Colonia Satélite de San Pedro Sula. Aquí se dieron cita varios grupos de danzas folklóricas, quienes compitieron por los primeros lugares en diferentes categorías. E
Jóvenes de diferentes partes del país llegaron con los trajes tradicionales y representativos de nuestra cultura. Este evento fue organizado por la Corporación Folklórica Usula. En la fotografía aparecen integrantes del Ballet Folklórico Herederos de Lempira.
Integrantes del grupo Intae Norte, quienes consiguieron el tercer lugar en la categoría Media.
Las emociones, sincronía, puesta en escena y pasión fueron notorias en cada bailarín.
Lo jurados estuvieron atentos a cada intervención, a pesar del intenso calor en la Capital Industrial.
El Grupo Folklórico Esencia de Honduras recibió la ovación del público luego de su presentación.
El Ballet Folklórico Raíces Marcalinas de Marcala, La Paz, llegó a SPS e irrumpió con éxito en la pista.
El Ballet Folklórico Ópalo de Honduras fue el campeonísimo de la gala. Lograron los dos primeros lugares en las categorías Espectáculo y Popurrí.
Su coordinación, armonía y gran trabajo artístico los posicionó en lo más alto de la fiesta cultural Gran Pereke 2025.
Esta fue la edición número 37 del Gran Pereke, la cual se espera que continúe deleitando a los hondureños que se sienten orgullosos de sus raíces.