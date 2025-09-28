  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025

Grupos folklóricos de diferentes instituciones educativas, así como independientes de diferentes partes de Honduras, fueron parte del Gran Pereke 2025

Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
1 de 10

El Gran Pereke 2025 se llevó a cabo en el Centro de Educación Básica Primero de Febrero de la Colonia Satélite de San Pedro Sula. Aquí se dieron cita varios grupos de danzas folklóricas, quienes compitieron por los primeros lugares en diferentes categorías. E

 FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
2 de 10

Jóvenes de diferentes partes del país llegaron con los trajes tradicionales y representativos de nuestra cultura. Este evento fue organizado por la Corporación Folklórica Usula. En la fotografía aparecen integrantes del Ballet Folklórico Herederos de Lempira.
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
3 de 10

Integrantes del grupo Intae Norte, quienes consiguieron el tercer lugar en la categoría Media.
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
4 de 10

Las emociones, sincronía, puesta en escena y pasión fueron notorias en cada bailarín.
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
5 de 10

Lo jurados estuvieron atentos a cada intervención, a pesar del intenso calor en la Capital Industrial.
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
6 de 10

El Grupo Folklórico Esencia de Honduras recibió la ovación del público luego de su presentación.
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
7 de 10

El Ballet Folklórico Raíces Marcalinas de Marcala, La Paz, llegó a SPS e irrumpió con éxito en la pista.

Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
8 de 10

El Ballet Folklórico Ópalo de Honduras fue el campeonísimo de la gala. Lograron los dos primeros lugares en las categorías Espectáculo y Popurrí.

Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
9 de 10

Su coordinación, armonía y gran trabajo artístico los posicionó en lo más alto de la fiesta cultural Gran Pereke 2025.
Fotos que no te puedes perder de la fiesta cultural Gran Pereke 2025
10 de 10

Esta fue la edición número 37 del Gran Pereke, la cual se espera que continúe deleitando a los hondureños que se sienten orgullosos de sus raíces.
Cargar más fotos