Las empresas y líderes reconocidos con alta confianza en Honduras

En la “Gira de la Confianza Honduras” fueron reconocidos empresarios y compañías que inspiran alta confianza en el país durante el 2025

Javier Mejía, rector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), recibió en nombre de la institución el premio "Doble Confianza Honduras".

Rodrigo Canahuati recibió el premio en nombre de su padre, Jorge Canahuati, como Líder Confiable.

 FOTOS: YOSEPH AMAYA Y MOISÉS VALENZUELA
Valeria Ríos Castellón, vicepresidenta de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras, recibió en nombre de BAC, el reconocimiento de "Triple Confianza".
Mario y Leyla Faraj
Arturo Estrada junto a Astrid, Denisse y Angie Contreras

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) durante su ponencia, en la que aprovechó para dar la bienvenida a los asistentes.

Jairo Martinez
Nidia Manzanares, gerente corporativa de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís, con el cuadro que representa el reconocimiento "Doble Confianza Honduras" para la compañía.

Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias en Grupo Opsa y Estrategia & Negocios, brindó unas palabras: “En Centroamérica, y en Honduras, ya estamos en la era del liderazgo confiable. Un liderazgo que no es perfecto ni infalible, pero sí consciente y con sentido”.
Los hallazgos del estudio “Reputación en Centroamérica 2025” fueron presentados por Luis Maturén, de DATOS Group, e Ítalo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE.
Unitec también fue una de las empresas educativas reconocidas.

La representante de Davivienda posa con la distinción recibida.

Tigo, una de las compañías de telecomunicaciones y servicios digitales con el título de "Alta Confianza".

Jetstereo, representada por Fanny Bustamante, otra de las empresas con el galardón.

Cervecería Hondureña, una empresa de "Alta Confianza".

Mario Faraj, CEO de Diunsa, que obtuvo el premio de “Empresa de Alta Confianza”
Sandra Matta, gerente regional del Banco Lafise, empresa acreditada como de "Alta Confianza".

Daniel Goldstein, presidente de la Junta Directiva de Molino Harinero Sula, fue reconocido como "Líder Confiable", representado por Denilson Gómez, coordinador de Asuntos Corporativos de RSE de la compañía.
Roberto Contreras, CEO de Power Chicken, con su reconocimiento como "Líder Confiable".

Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas, también fue reconocido como "Líder Confiable". Vale recordar que esto se realizó luego de conocer los hallazgos de la investigación “Reputación en Centroamérica: El valor de la Confianza”, publicada por Revista Estrategia & Negocios en alianza con PIZZOLANTE y DATOS Group.
Daisy Pastor Fasquelle, CEO de Seaboard Marine, una "Líder Confiable".

A la lista se suma la distinción de "Líder Confiable" para Rubén Wolozny, presidente de Frío Partes.
Supermercados Colonial, mediante su representante Fernando Quintana, obtuvo el reconocimiento "Triple Confianza".
También recibieron la distinción "Doble Confianza" LACTHOSA, representada por Linda Ríos.
Verónica y José Martín Chicas

Ioury Mena y Elisa Pineda
Edwin Santos, Nidia Rodríguez y Manuel Inestroza
Francis Moncada, Roberto Leiva y Milene Fernández
Ruth Marie Canahuati e Ítalo Pizzolante

Tatiana Paz y Yosselin Gálvez
Allan Deware, Nancy Soto y Rigoberto Erazo
Maritza Posadas, Mónica Zúniga y Ana Aldana

Víctor y Maritza Soto de Lara
Cecilia y Rubén Wolozny
Zoila y Roberto Contreras
Mireya Corleto y Carlos López
Javier Mejía y Arely Ponce
Ellen y Karim Qubain junto a Rodrigo Canahuati

Gladys Ramírez, Diana Faraj, Mariangella Larach y César Enamorado
Miriam Sierra y Rebeca Sierra
