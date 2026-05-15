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EIS celebra la cuarta edición del "Encuentro Cultural de Danzas"

La Escuela Internacional Sampedrana festejó por todo lo alto una tarde folklórica junto a otras escuelas sampedranas para promover el amor a las tradiciones hondureñas.

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 10:15 -
  • Marisol Soto
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La cultura y las tradiciones hondureñas fueron celebradas durante el Cuarto Encuentro Folclórico “Herencia Cultural EIS 2026”, realizado en la Escuela Internacional Sampedrana. El evento reunió a estudiantes, docentes, autoridades educativas y padres de familia. / Estudiantes del Instituto Primero de Febrero posaron muy felices antes de iniciar el show.

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El cuadro de danzas de primaria del Centro Educativo Primero de Febrero brillaron con sus trajecitos folklóricos y una espectacular presentación.

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Por su parte, alumnos de sexto grado de la escuela Perfecto H. Bobadilla sorprendieron con sus vestuarios y no pasaron desapercibidos ni un minuto.

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Asimismo, las niñas de la Escuela Internacional Sampedrana demostraron su talento y disciplina en el folklor con un popurrí que fue muy ovacionado por el público.

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El Centro de Educación Básica Padre Claret también se robó el show y sus alumnos destacaron de principio a fin.

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Alumnas de la EIS cautivaron con una presentación de jazz en medio del show.

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Durante la bienvenida, los organizadores expresaron que el encuentro representa una oportunidad para honrar las tradiciones y fortalecer la identidad hondureña entre las nuevas generaciones.
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Las niñas de la escuela Perfecto H. Bobadilla se lucieron con una coreografía de punta y sus despampanantes trajes representativos de la cultura garífuna.

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Las autoridades de la escuela recordaron que este festival celebra ya su cuarta edición, aunque el programa de danza folclórica de la institución tiene muchos años de trayectoria.
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Los niños compartieron una jornada llena de alegría, colores y música hondureña para preservar el amor patrio, conocer la historia y nuestras raíces.

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Un homenaje a nuestras distintas etnias y tradiciones se rindió en el escenario del Cafetorium de la EIS, y los pequeños artistas lograron conectar con el público de forma segura y divertida.

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Otro punto muy celebrado fue la participación de uno de los estudiantes más destacados de la institución anfitriona, quien declamó con fuerza y entusiasmo, sorprendiendo con su excelente oratoria a su corta edad.

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En este evento quedó evidenciado que la danza es una herramienta fundamental en el desarrollo de los niños, sobre todo, en la enseñanza de nuestra cultura y compañerismo.

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