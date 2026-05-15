EIS celebra la cuarta edición del "Encuentro Cultural de Danzas"

La cultura y las tradiciones hondureñas fueron celebradas durante el Cuarto Encuentro Folclórico “Herencia Cultural EIS 2026”, realizado en la Escuela Internacional Sampedrana. El evento reunió a estudiantes, docentes, autoridades educativas y padres de familia. / Estudiantes del Instituto Primero de Febrero posaron muy felices antes de iniciar el show.
El cuadro de danzas de primaria del Centro Educativo Primero de Febrero brillaron con sus trajecitos folklóricos y una espectacular presentación.
Por su parte, alumnos de sexto grado de la escuela Perfecto H. Bobadilla sorprendieron con sus vestuarios y no pasaron desapercibidos ni un minuto.
Asimismo, las niñas de la Escuela Internacional Sampedrana demostraron su talento y disciplina en el folklor con un popurrí que fue muy ovacionado por el público.
El Centro de Educación Básica Padre Claret también se robó el show y sus alumnos destacaron de principio a fin.
Alumnas de la EIS cautivaron con una presentación de jazz en medio del show.
Durante la bienvenida, los organizadores expresaron que el encuentro representa una oportunidad para honrar las tradiciones y fortalecer la identidad hondureña entre las nuevas generaciones.
Las niñas de la escuela Perfecto H. Bobadilla se lucieron con una coreografía de punta y sus despampanantes trajes representativos de la cultura garífuna.
Las autoridades de la escuela recordaron que este festival celebra ya su cuarta edición, aunque el programa de danza folclórica de la institución tiene muchos años de trayectoria.
Los niños compartieron una jornada llena de alegría, colores y música hondureña para preservar el amor patrio, conocer la historia y nuestras raíces.
Un homenaje a nuestras distintas etnias y tradiciones se rindió en el escenario del Cafetorium de la EIS, y los pequeños artistas lograron conectar con el público de forma segura y divertida.
Otro punto muy celebrado fue la participación de uno de los estudiantes más destacados de la institución anfitriona, quien declamó con fuerza y entusiasmo, sorprendiendo con su excelente oratoria a su corta edad.
En este evento quedó evidenciado que la danza es una herramienta fundamental en el desarrollo de los niños, sobre todo, en la enseñanza de nuestra cultura y compañerismo.