Cuando la pizza es la estrella: Así se vivió el Pizza Lovers en Mega Mall

Más de 20 niños disfrutaron de la masterclass gratuita con la reconocida chef Nora Sarmiento.

  • 23 de agosto de 2025 a las 15:28 -
  • Daniela Ramos
Cuando la pizza es la estrella: Así se vivió el Pizza Lovers en Mega Mall


San Pedro Sula se rindió ante el sabor de la pizza en un evento que reunió a fanáticos del buen comer y familias enteras en Mega Mall donde se realizó el evento Pizza Lovers a cargo de Buen Provecho.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Pizza Lovers fue más que una celebración gastronómica y de aprendizaje, un espacio para compartir reír y saborear las creaciones de lo más pequeños del hogar.

 Foto: Héctor Emilio Paz



La chef Nora Sarmiento estuvo a cargo de dar instrucciones al público presente sobre cómo preparar lo que para muchos sería su primera pizza.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Antes de comenzar con la elaboración de las pizzas, los niños y niñas disfrutan de diferentes actividades, entre ellas colorear a sus caricaturas favoritas.

 Foto: Héctor Emilio Paz



En el evento predominó el conocimientos y la diversión para los más pequeño del hogar.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Los pequeños mientras reconocen los ingredientes que usarán para la elaboración de las pizzas.

 Foto: Héctor Emilio Paz



El evento contó con la presencia de marcas como Betty Crocker, Sula, Delicia, Prego, Supermercados La Colonia y Equipan.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Estos pequeños siguieron a la perfección las indicaciones de la chef.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Los más de 20 niños y niñas que participaron en el evento recibieron obsequios de las marcas patrocinadoras.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Las pizzas fueron entregadas a cada uno de los pequeños.

 Foto: Héctor Emilio Paz



Las mamás que llevaron a sus hijos al evento también fueron premiadas.

 Foto: Héctor Emilio Paz
