Cuando la pizza es la estrella: Así se vivió el Pizza Lovers en Mega Mall

San Pedro Sula se rindió ante el sabor de la pizza en un evento que reunió a fanáticos del buen comer y familias enteras en Mega Mall donde se realizó el evento Pizza Lovers a cargo de Buen Provecho.
Pizza Lovers fue más que una celebración gastronómica y de aprendizaje, un espacio para compartir reír y saborear las creaciones de lo más pequeños del hogar.
La chef Nora Sarmiento estuvo a cargo de dar instrucciones al público presente sobre cómo preparar lo que para muchos sería su primera pizza.
Antes de comenzar con la elaboración de las pizzas, los niños y niñas disfrutan de diferentes actividades, entre ellas colorear a sus caricaturas favoritas.
En el evento predominó el conocimientos y la diversión para los más pequeño del hogar.
Los pequeños mientras reconocen los ingredientes que usarán para la elaboración de las pizzas.
El evento contó con la presencia de marcas como Betty Crocker, Sula, Delicia, Prego, Supermercados La Colonia y Equipan.
Estos pequeños siguieron a la perfección las indicaciones de la chef.
Los más de 20 niños y niñas que participaron en el evento recibieron obsequios de las marcas patrocinadoras.
Las pizzas fueron entregadas a cada uno de los pequeños.
Las mamás que llevaron a sus hijos al evento también fueron premiadas.