"Ciudad sin asombro", la nueva obra literaria de Indira Flamenco

La escritora hondureña, Indira Flamenco, presentó su libro "Ciudad sin asombro" en un evento realizado en el Museo de Antropología e Historia el miércoles 28 de agosto. Para compartir este importante logro, Flamenco fue acompañada por su familia, sus alumnos de la escuela de locución, otros alumnos de su clase avanzada de Español, sus colegas escritores, docentes y público general. En esta fotografía posa junto a su hija Iroska Flamenco.
Este es su segundo libro publicado y se trata de un poemario de 40 poemas multitemáticos, "la polifonía de voces desde la colectividad hasta la intimidad, donde se abordan temas diversos como la violencia infantil, el abandono del adulto mayor, la añoranza por la equidad de género, el desamor, lo jocoso que muchas veces provoca ese desamor, los pretextos masculinos multiplicados y los sueños de las mujeres en Honduras y el mundo", expresó Flamenco.
Indira Flamenco junto a su padre, Ricardo Flamenco.
Iroska, Indira, Ithel, Inia y Gracia Flamenco
