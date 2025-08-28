"Ciudad sin asombro", la nueva obra literaria de Indira Flamenco

Este es su segundo libro publicado y se trata de un poemario de 40 poemas multitemáticos, "la polifonía de voces desde la colectividad hasta la intimidad, donde se abordan temas diversos como la violencia infantil, el abandono del adulto mayor, la añoranza por la equidad de género, el desamor, lo jocoso que muchas veces provoca ese desamor, los pretextos masculinos multiplicados y los sueños de las mujeres en Honduras y el mundo", expresó Flamenco.