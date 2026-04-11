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Charla de nutrición en La Prensa en imágenes

Fotogalería de la charla sobre nutrición y obesidad organizada por Clínica Larach en La Prensa.

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 11:22 -
Charla de nutrición en La Prensa en imágenes
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Colaboradores de diferentes departamentos de Diario La Prensa participaron en una charla sobre “Salud nutricional y obesidad”, organizada por la Clínica Martha Larach de Canahuati en el marco del Día Mundial de la Salud.

Fotos Héctor Paz y Neptalí Romero
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Bryan Rojas, médico internista y especialista en nutrición y obesidad, compartió recomendaciones prácticas para mejorar los hábitos alimenticios y cuidar la salud de manera efectiva.
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Las organizadoras, la doctora Nancy Villalobos e Ingrid Smith, licenciada en enfermería, prepararon un ambiente acogedor con decoración, boquitas y amenidades, además de obsequios para los asistentes.
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El doctor Rojas recibió un obsequio de agradecimiento por su magistral colaboración.
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Colaboradores de distintos departamentos siguieron con atención la jornada, al final de la misma participaron en el sorteo de premios por su asistencia.
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Entrega de obsequios – Detalles para los participantes.
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Los ganadores de premios se tomaron fotos para el recuerdo
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Los afortunados ganadores pertenecen a diferentes áreas de diario La Prensa.
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Todos ellos disfrutaron de la experiencia.
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Héctor Paz, fotógrafo de Redacción, recibió su regalo de manos de la dra. Nancy Villalobos.
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También se obsequiaron certificados por parte del doctor Bryan Rojas
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Cada uno de los asistentes participaron activamente en la ronda de preguntas y respuestas
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Mesa con boquitas y amenidades – Acompañamiento durante la actividad.
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Fue una jornada de aprendizaje y convivencia.
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