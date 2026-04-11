Charla de nutrición en La Prensa en imágenes

Colaboradores de diferentes departamentos de Diario La Prensa participaron en una charla sobre “Salud nutricional y obesidad”, organizada por la Clínica Martha Larach de Canahuati en el marco del Día Mundial de la Salud.
Bryan Rojas, médico internista y especialista en nutrición y obesidad, compartió recomendaciones prácticas para mejorar los hábitos alimenticios y cuidar la salud de manera efectiva.
Las organizadoras, la doctora Nancy Villalobos e Ingrid Smith, licenciada en enfermería, prepararon un ambiente acogedor con decoración, boquitas y amenidades, además de obsequios para los asistentes.
El doctor Rojas recibió un obsequio de agradecimiento por su magistral colaboración.
Colaboradores de distintos departamentos siguieron con atención la jornada, al final de la misma participaron en el sorteo de premios por su asistencia.
Entrega de obsequios – Detalles para los participantes.
Los ganadores de premios se tomaron fotos para el recuerdo
Los afortunados ganadores pertenecen a diferentes áreas de diario La Prensa.
Todos ellos disfrutaron de la experiencia.
Héctor Paz, fotógrafo de Redacción, recibió su regalo de manos de la dra. Nancy Villalobos.
También se obsequiaron certificados por parte del doctor Bryan Rojas
Cada uno de los asistentes participaron activamente en la ronda de preguntas y respuestas
Mesa con boquitas y amenidades – Acompañamiento durante la actividad.
Fue una jornada de aprendizaje y convivencia.