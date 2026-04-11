"Emily in Paris" apuesta por nuevos escenarios en su temporada 6

La historia sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing originaria de Chicago que se traslada a París para aportar una visión estadounidense a una firma de lujo, enfrentándose a desafíos culturales, laborales y personales. En la quinta temporada, la protagonista se encontraba en una nueva etapa profesional como jefa de la oficina de Agence Grateau en Roma, donde inició una relación con Marcello, heredero de una firma de moda italiana, la cual terminó al priorizar su carrera. Por su parte, Gabriel dejó su restaurante para embarcarse en una nueva experiencia como chef en un yate, lo que lo llevó al Mediterráneo y sentó las bases para el desarrollo de la próxima temporada.