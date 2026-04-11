"Emily in Paris" apuesta por nuevos escenarios en su temporada 6

La popular serie de Netflix "Emily in Paris" prepara un nuevo giro en su historia con la confirmación de su sexta temporada, que marcará un cambio de escenario al salir nuevamente de Francia para rodar en Grecia y Mónaco. De acuerdo con información revelada por Variety, la producción iniciará en mayo y llevará a la protagonista hacia nuevos destinos europeos, ampliando el universo narrativo que ha caracterizado a la ficción desde su estreno.
El proyecto, encabezado por Lily Collins, continuará explorando la vida de Emily Cooper, cuya historia ha evolucionado más allá de París hacia otros escenarios internacionales en temporadas recientes.
Aunque los detalles oficiales de la trama se mantienen bajo reserva, todo apunta a que la narrativa retomará el viaje emocional de la protagonista tras los eventos ocurridos en la quinta temporada.
Una de las pistas clave fue revelada en el cierre de la entrega anterior, cuando Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, envía un mensaje que abre la puerta a un posible reencuentro en Grecia.
“Emily, como prometí... una postal con sello. Estoy perdido en el mar sin ti. Encuéntrame en Grecia. Tuyo, Gabriel”, dice el mensaje que dejó a los seguidores con expectativas sobre el futuro de la pareja.
Este momento se convirtió en uno de los más comentados por los fans, ya que la relación entre Emily y Gabriel ha sido uno de los pilares emocionales más importantes de la serie.
La quinta temporada ya había marcado un precedente al trasladar parte de su producción fuera de Francia, con rodajes en ciudades como Roma y Venecia, además de locaciones francesas como Saint Tropez y Megève.
En esta nueva etapa, Grecia y Mónaco se suman como escenarios clave, lo que refuerza la apuesta de la serie por ofrecer una narrativa más global y visualmente atractiva. El elenco principal también regresará en su mayoría, incluyendo a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount, quienes han sido fundamentales en el desarrollo de la historia.
El creador de la serie, Darren Star, ya había adelantado anteriormente la relevancia del personaje de Gabriel en la trama. “No puedo imaginar la serie sin Gabriel”, afirmó, destacando además que se trata de “el gran amor de Emily”. Desde su estreno en 2020, "Emily in Paris" se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de Netflix, gracias a su combinación de romance, comedia y escenarios icónicos.
La historia sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing originaria de Chicago que se traslada a París para aportar una visión estadounidense a una firma de lujo, enfrentándose a desafíos culturales, laborales y personales. En la quinta temporada, la protagonista se encontraba en una nueva etapa profesional como jefa de la oficina de Agence Grateau en Roma, donde inició una relación con Marcello, heredero de una firma de moda italiana, la cual terminó al priorizar su carrera. Por su parte, Gabriel dejó su restaurante para embarcarse en una nueva experiencia como chef en un yate, lo que lo llevó al Mediterráneo y sentó las bases para el desarrollo de la próxima temporada.