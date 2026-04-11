Los éxitos que cantará Sin Bandera en su regreso a Honduras

El esperado regreso de Sin Bandera a Honduras ha despertado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes ya anticipan una noche cargada de emociones, nostalgia y romanticismo con los temas que han marcado generaciones.
El dúo conformado por Leonel García y Noel Schajris se presentará en el país como parte de su gira internacional "Escenas Tour 2026", un recorrido que celebra sus 25 años de trayectoria musical y que combina lo mejor de su repertorio clásico con nuevas propuestas.
Con fechas confirmadas para el 30 de abril en San Pedro Sula y el 2 de mayo en Tegucigalpa, los conciertos prometen reunir a cientos de fanáticos que han crecido con sus canciones, consideradas referentes del pop romántico en español. La organización está a cargo de CR Entertainment y Conciertos Honduras, con el apoyo de Conciertos BAC como presentador principal.
Entre los temas más esperados por el público destacan éxitos como "Entra en mi vida", "Te vi venir", "Que lloro", "Mientes tan bien", "Kilómetros" y "Suelta mi mano", piezas que consolidaron al dúo como uno de los más influyentes de los años 2000.
Estas canciones no solo marcaron una época, sino que continúan vigentes gracias a su carga emocional, letras profundas y una interpretación que conecta directamente con el público.
El repertorio del "Escenas Tour 2026" también incluye temas de su más reciente álbum "Escenas", con canciones como "Tócame", "Pero No" y "Sobre Mí", que reflejan la evolución artística del dúo sin perder su esencia romántica.
Además, los conciertos suelen integrar otras piezas emblemáticas como "Que me alcance la vida", "Sirena" y "Amor Real", ampliando así la experiencia musical para los asistentes. La combinación de clásicos y nuevos lanzamientos permite a Sin Bandera ofrecer un espectáculo equilibrado, pensado tanto para sus seguidores de siempre como para nuevas audiencias que han descubierto su música en plataformas digitales.
La química entre Leonel García y Noel Schajris sigue siendo uno de los pilares del éxito del dúo, cuya propuesta musical se distingue por la fusión de balada pop con influencias de soul y letras introspectivas.
A lo largo de su carrera, Sin Bandera ha demostrado una capacidad constante de reinventarse sin perder la conexión emocional con su público, lo que explica su vigencia dentro de la industria musical. Puede encontrar los boletos a la venta en eticket.hn.
No olvide llegar temprano al evento, al menos, que está anunciado para las 9:30 p. m., para que su experiencia sea placentera desde su llegada.