Los éxitos que cantará Sin Bandera en su regreso a Honduras

Con fechas confirmadas para el 30 de abril en San Pedro Sula y el 2 de mayo en Tegucigalpa, los conciertos prometen reunir a cientos de fanáticos que han crecido con sus canciones, consideradas referentes del pop romántico en español. La organización está a cargo de CR Entertainment y Conciertos Honduras, con el apoyo de Conciertos BAC como presentador principal.