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Bellas Artes presenta su show artístico "Dancing in New York"

Inspirado en la vida nocturna de "la gran manzana", la Academia de Bellas Artes ofreció un espectáculo de distintas danzas para fomentar el arte y la cultura en la juventud hondureña.

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 13:33 -
  • La Prensa
Bellas Artes presenta su show artístico Dancing in New York
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La magia de Nueva York cobró vida sobre el escenario durante la presentación artística de la Academia de Bellas Artes, que reunió a decenas de niñas y adolescentes en una noche llena de danza, música y color.

 Fotos: Franklyn Muñoz
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El espectáculo tuvo como temática principal los bailes característicos de la ciudad de Nueva York, considerada una de las capitales mundiales de las artes escénicas.
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Familiares y amigos llenaron el auditorio para disfrutar de una puesta en escena que destacó el talento y la dedicación de las estudiantes.
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Desde los primeros minutos, las bailarinas cautivaron al público con coreografías inspiradas en la energía y el dinamismo de la gran ciudad estadounidense.
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El tap fue uno de los géneros más aplaudidos de la noche. El sonido rítmico de los zapatos resonó con precisión mientras las alumnas demostraban su coordinación y técnica.
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Las presentaciones de jazz aportaron elegancia y modernidad al espectáculo, con movimientos llenos de fuerza, expresividad y creatividad.
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El ballet clásico también tuvo un espacio especial dentro del programa, mostrando la disciplina y delicadeza que caracteriza esta danza.
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Vestidas con hermosos tutús y trajes cuidadosamente diseñados, las bailarinas interpretaron piezas que transportaron al público a escenarios de ensueño.
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Otro de los momentos destacados fue la presentación de la icónica canción "Vogue" de Madonna, en la que las estudiantes demostraron pasión y carácter a través de movimientos llenos de energía.
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Los trajes coloridos fueron protagonistas durante toda la velada, reflejando la diversidad cultural y artística representada en el espectáculo.

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Los vistosos vestidos con vuelos y accesorios tradicionales añadieron autenticidad y belleza a cada interpretación.
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Las jóvenes intérpretes mostraron confianza sobre el escenario, transmitiendo emociones a través de cada paso y expresión corporal.
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Detrás de cada número artístico hubo largas jornadas de ensayo que comenzaron varios meses antes de la puesta en escena.
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La preparación incluyó trabajo técnico, fortalecimiento físico y desarrollo artístico, elementos fundamentales para el crecimiento de las bailarinas.
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Cada presentación reflejó el compromiso de la academia con la formación integral de nuevas generaciones de artistas.
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A lo largo del espectáculo, el público respondió con cálidos aplausos y muestras de admiración por el talento exhibido en escena.
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La iluminación, la música y la escenografía contribuyeron a crear una atmósfera especial que envolvió a los asistentes.
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Las tres jornadas estuvieron marcadas por momentos emotivos, sonrisas y el orgullo de ver materializado el esfuerzo realizado durante meses.
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Con presentaciones memorables y una destacada participación de niñas y adolescentes, la Academia de Bellas Artes reafirmó una vez más su compromiso con la promoción de la danza y el desarrollo cultural de la comunidad.
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