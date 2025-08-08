Bailarinas celebran su debut en puntas en emotiva cena de Academia Paso a Paso

En una velada cargada de emoción, elegancia y orgullo, la Academia Paso a Paso celebró la esperada Ceremonia de Debutantes de Punta, un evento diseñado para reconocer a las alumnas que han alcanzado una de las etapas más significativas en su formación dentro del ballet clásico: el debut en la técnica de puntas.
El evento reconoció a alumnas que alcanzaron una etapa clave: su debut en la técnica de puntas del ballet clásico. La ceremonia se realizó en el Hotel Hyatt Place de San Pedro Sula con familiares, docentes y directivos presentes.
Se rindió homenaje a las generaciones de debutantes de 2019, 2023 y 2025 por su esfuerzo y dedicación. El debut en puntas simboliza años de disciplina, constancia y crecimiento emocional en el ballet.
La directora Dora Villatoro destacó que este paso marca un antes y un después en la vida artística de las bailarinas.
Muchas alumnas iniciaron su formación desde pequeñas, avanzando con pasión hacia este gran logro. La academia reafirmó su compromiso con una formación integral, más allá de la técnica.
Se reconoció también el desarrollo personal como parte esencial de la formación artística. “El arte es carácter, voluntad e identidad”, expresó Villatoro durante la ceremonia.
El evento fue un homenaje a las estudiantes y a las familias que han apoyado su proceso. La noche se llenó de palabras de gratitud y gestos de cariño entre maestras y alumnas.
Hubo momentos de convivencia que fortalecieron los lazos de la comunidad artística. La ceremonia se consolidó como una verdadera fiesta de arte y dedicación.
Paso a Paso celebró no solo el talento, sino la perseverancia de cada bailarina.