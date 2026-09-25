Así se vivió la EXPOTECH 2026 en el ITEE

La alumna Milagros Rodríguez del último año de la carrera de Programación, diseño una solución móvil gratuita para salvar vidas ante crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón. Proyecto que nombró " Sistema de Alerta Temprana" el sistema monitorea en tiempo real el estado de los ríos en un mapa interactivo con un semáforo de riesgo claro. Calcula la ubicación y simula el envío de mensajes de texto a las personas que se encuentran a un radio de 40 a 120 km de la zona de riesgo.