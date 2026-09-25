Así se vivió la EXPOTECH 2026 en el ITEE

Los jóvenes estudiantes le dieron la bienvenida a las distintas instituciones y público en general para compartir con entusiasmo sus proyectos tecnológicos, llenos de creatividad e innovación.
Jóvenes del último año de la carrera de Mecatrónica presentaron su proyecto "Agua de Mayo", el reto era en recuperar y mejorar una estructura de una empresa embotelladora de agua, ubicada en Choloma, Cortés, corrigiendo sus defectos e incorporando el sistema eléctrico. Este proyecto les requirió 5 meses de trabajo.
José Lara y Héctor Martínez, estudiantes de último año de Mecatrónica, presentaron su proyecto “Sistema Predictivo de Fallas asistido con IA”. Se trata de un programa capaz de monitorear en tiempo real las variables de un proceso industrial, detectar anomalías y permitir su control mediante la voz humana. La estructura del sistema les tomó dos meses en armar, mientras que la programación requirió cinco meses de trabajo constante.
Dennis Hernández y Amilcar Pérez, estudiantes de último año de Electromecánica, presentaron el proyecto “Natujugos”, una máquina industrial diseñada para elaborar jugo natural de naranja. El sistema permite que la fruta caiga sobre rodos cortantes, separando el jugo de las cáscaras y filtrándolo para obtener un producto fresco de manera eficiente y efectiva.
Alumnos de onceavo año de Mecatrónica y Electromecánica, elaboraron un proyecto denominado "Máquina Clasificadora de Tamaños", prototipo que consistía en crear una solución accesible de automatización para que la industria clasifique sus cajas por tamaño de forma rápida, constante y sin depender de personal dedicado a esa tarea.
El proyecto "Nous Intelligence" consistía en desarrollar una inteligencia artificial capaz de conversación en tiempo real, utilizando servicios completamente locales o servicios de nubes. "Nous Intelligence" no requiere a una conexión de internet para funcionar ya que puede funcionar completamente en una computadora sin servicios externos. Llegando a la conclusión que el proyecto demuestra que la inteligencia artificial no está hecha para reemplazar las personas, si no para ayudarlas.
La alumna Milagros Rodríguez del último año de la carrera de Programación, diseño una solución móvil gratuita para salvar vidas ante crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón. Proyecto que nombró " Sistema de Alerta Temprana" el sistema monitorea en tiempo real el estado de los ríos en un mapa interactivo con un semáforo de riesgo claro. Calcula la ubicación y simula el envío de mensajes de texto a las personas que se encuentran a un radio de 40 a 120 km de la zona de riesgo.
Ana Gómez, Diego Fernández y Violet Leiva alumnos del segundo año de la carrera de Diseño Gráfico, desarrollaron un videojuego llamado "TechLife" donde el objetivo era crear un videojuego educativo en interactivo del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa que permitiera recorrer las instalaciones, conocer las diferentes áreas y realizar talleres de aprendizaje de manera virtual.
El equipo de "Fleng" creo una herramienta básica educativa basada en inteligencia artificial, diseñada para acelerar el dominio de nuevos idiomas mediante un enfoque conversacional inmersivo, en el que el usuario practica de forma constante a través de diálogos interactivos y contextuales.
Allison Ortíz y Elkin Sierra, estudiantes de onceavo grado, presentaron “Distribuidora de Alimentos para Pollos”, una máquina automática que almacena y distribuye el alimento de manera controlada mediante un PLC y servomotor.
Josué Licona, Génesis Arias y Heguel Figueroa, diseñaron y crearon un robot llamado "AMIBOT" que recibía ordenes por comandos de voz y podía crear e innovar. Conectando la Información con la respuesta solicitada.
Alumnos de último año de Mecatrónica y Electromecánica crearon el proyecto "Didactic Brand" el verdadero reto para ellos fue concebir, diseñar y construir desde cero una estación didáctica modular y reconfigurarla para que esta permitiera directamente al estudiante manipularla e interactuar de manera segura.
La EXPOTECH 2026 se llevó a cabo del 23 de septiembre al 26 de septiembre del 2026.El proyecto ganador de la edición No. 39 ganará un viaje académico y formativo a las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.