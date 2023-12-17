Alegría y fraternidad en cena navideña de ANAIP

La Asociación Nacional de Inmobiliarias del País (ANAIP) celebró su cena navideña 2023 en el hotel Latitud 15 de San Pedro Sula.
Junta Directiva de ANAIP:José Chahin, Andrés Orellana, Wilmer Suárez, Nebil Chahin, Mayela Sandino, Johanna Boadla, Alejandra Salmeron, Erika Caraccioli, Verónica Segebre y Hugo Henríquez
Erika McCarthy, Carlota Barrera y Roberto Zavala
Gabriela Bonilla, Mayela Sandino, Tania Cose y Kristy Orellana
Hugo Henríquez y Jenny Colíndres
Sandra Fajardo, Joel Izaguirre y Erika Caraccioli
Nebil Chahin, Erika McCarthy, Andrés Orellana, Jimena Orellana y Keissy Zumbado
Mariana Sagastume y Ana Suazo
Keissy Zumbado, Andrés Orellana y Jimena Orellana
Nebil Chahin, Gabriel Segebre y José Chahin
Nebil Chahin, Erika McCarthy, Gabriel Segebre y José Chahin
Tania Vides, Roberto Rivas y Ruth Vides
Mercedes Valladares, Allan Núñez y Belky Zavala
Gabriel Segebre, Wilmer Suárez, Nebil Chahin