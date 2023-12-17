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Alegría y fraternidad en cena navideña de ANAIP

La Asociación Nacional de Inmobiliarias del País (ANAIP) celebró su cena navideña 2023 en el hotel Latitud 15 de San Pedro Sula.

  • 17 diciembre 2023 /
  • Marisol Soto
  • Junta Directiva de ANAIP:<br />José Chahin, Andrés Orellana, Wilmer Suárez, Nebil Chahin, Mayela Sandino, Johanna Boadla, Alejandra Salmeron, Erika Caraccioli, Verónica Segebre y Hugo Henríquez
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    Junta Directiva de ANAIP:
    José Chahin, Andrés Orellana, Wilmer Suárez, Nebil Chahin, Mayela Sandino, Johanna Boadla, Alejandra Salmeron, Erika Caraccioli, Verónica Segebre y Hugo Henríquez

     Fotos: Jorge Gonzáles
  • Erika McCarthy, Carlota Barrera y Roberto Zavala
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    Erika McCarthy, Carlota Barrera y Roberto Zavala
  • Gabriela Bonilla, Mayela Sandino, Tania Cose y Kristy Orellana
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    Gabriela Bonilla, Mayela Sandino, Tania Cose y Kristy Orellana
  • Hugo Henríquez y Jenny Colíndres
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    Hugo Henríquez y Jenny Colíndres
  • Sandra Fajardo, Joel Izaguirre y Erika Caraccioli
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    Sandra Fajardo, Joel Izaguirre y Erika Caraccioli
  • Nebil Chahin, Erika McCarthy, Andrés Orellana, Jimena Orellana y Keissy Zumbado
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    Nebil Chahin, Erika McCarthy, Andrés Orellana, Jimena Orellana y Keissy Zumbado
  • Mariana Sagastume y Ana Suazo
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    Mariana Sagastume y Ana Suazo
  • Keissy Zumbado, Andrés Orellana y Jimena Orellana
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    Keissy Zumbado, Andrés Orellana y Jimena Orellana
  • Nebil Chahin, Gabriel Segebre y José Chahin
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    Nebil Chahin, Gabriel Segebre y José Chahin
  • Nebil Chahin, Erika McCarthy, Gabriel Segebre y José Chahin
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    Nebil Chahin, Erika McCarthy, Gabriel Segebre y José Chahin
  • Tania Vides, Roberto Rivas y Ruth Vides
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    Tania Vides, Roberto Rivas y Ruth Vides
  • Mercedes Valladares, Allan Núñez y Belky Zavala
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    Mercedes Valladares, Allan Núñez y Belky Zavala
  • Gabriel Segebre, Wilmer Suárez, Nebil Chahin
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    Gabriel Segebre, Wilmer Suárez, Nebil Chahin