AGAS 2026 arranca con una amplia agenda ganadera y comercial

Entre los eventos más destacados se encuentra el Gran Desfile Hípico, programado para este sábado 20 de junio a las 4:00 de la tarde, cuyo recorrido iniciará en la intersección de la 10 avenida y la 105 Brigada de Infantería, continuará por la Avenida Circunvalación y finalizará en el Monumento a la Madre.