Emocionante: así fue el reencuentro de Vozinha con su mamá en el Mundial 2026

La historia de Vozinha en el Mundial 2026 acaba de sumar su capítulo más emotivo. El portero de Cabo Verde ya se pudo reencontrar con su madre en Estados Unidos y las imágenes emocionan a todos.
El nombre de Vozinha dio la vuelta al mundo después de conocerse su historia tras debutar con la Selección de Cabo Verde a la edad de 40 años en el Mundial United 2026.
Tras ayudar a su selección nacional a lograr un sorprendente empate sin goles contra España, campeona del mundo en 2010, en su debut en el torneo, el guardameta caboverdiano ha visto cómo su carrera despegaba más rápido de lo que nadie hubiera imaginado.
El veterano portero dejó fluir la emoción tras mantener su portería a cero contra España, mientras los equipos de cámaras y fotógrafos capturaban el momento de alegría de Vozinha, quien posteriormente reveló que, si bien su actuación como Jugador del Partido validaba décadas de arduo trabajo, le entristecía que su madre no pudiera verlo desde la grada.
Vozinha les contó a los periodistas que su madre, Ana Candida Évora, no pudo viajar a Estados Unidos debido a problemas de visado y falta de dinero.
La historia de Vozinha conmovió a políticos en territorio estadounidense. El congresista Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el secretario de Estado Marco Rubio, junto con la FIFA y el gobierno de Cabo Verde, lograron que Évora pudiera viajar a Estados Unidos.
"Esa alegría se vio empañada cuando Vozinha reveló entre lágrimas que su madre no pudo presenciar la memorable actuación de su hijo debido a problemas con la visa", declaró Jeffries. "Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia. Al enterarme de esto, hablé con el secretario de Estado Marco Rubio y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde".
"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay. Se han eximido todos los gastos, de acuerdo con la normativa oficial. Ya se están realizando los preparativos para que madre e hijo se reúnan en Miami", se anunció en Estados Unidos.
La madre de Vozinha viajó desde Praia, la capital de Cabo Verde, y llegó el viernes a Estados Unidos. Ahora animará a su hijo desde las gradas del Hard Rock Stadium en Miami, Florida, cuando los Blue Sharks se enfrenten a Uruguay.
Ana Candida Évora, madre del portero de Cabo Verde, recibió la visa llegó a Miami, Estados Unidos, para acompañar a su hijo durante el partido ante Uruguay en esta ciudad.
Este sábado se vivió un momento emocionante cuando Vozinha llegó al entrenamiento de la Selección de Cabo Verde para reencontrarse.
Vozinha se reencontró con su madre Ana Candida Évora, que por fin pudo viajar a Estados Unidos tras conseguir la visa.
Así fue el primer abrazo de Vozinha y su madre en el lugar de entrenamiento de la Selección de Cabo Verde previo al duelo del domingo contra Uruguay.
Ana Candida Évora y Vozinha se emocionaron con este emotivo abrazo que ya recorre el mundo del fútbol.
Vozinha ha hablado sobre su intensa semana, que ha provocado un aumento considerable en sus seguidores de Instagram, pasando de 50.000 antes del partido contra España a 14,6 millones el sábado por la tarde.
"Para mí, esto es muy importante porque toda mi familia siempre me apoya en todo", declaró Vozinha a Reuters. "Y tenerla aquí es algo muy especial. Mi padre y mi hermano también están aquí, así que estoy muy feliz. Me gustaría poder traer a más gente, tal vez a mis hermanos, hermanas y sobrinos, pero creo que a veces es difícil".
Manejar este nivel de notoriedad es algo nuevo para Vozinha, quien ha desarrollado su carrera jugando en Cabo Verde, Angola, Moldavia, Eslovaquia, Chipre y Portugal. Sin embargo, con otro partido difícil por delante, cree que sabe cómo mantenerse concentrado en el objetivo.
"Siempre he sido una persona centrada. Claro que no es fácil manejar todo esto, pero intento no involucrarme demasiado y pasar el menor tiempo posible al teléfono y en las redes sociales", afirmó.
"Estoy aquí por la selección nacional, por el fútbol, por el Mundial. Es un sueño que he tenido desde niño y ahora lo estoy viviendo. No creo que haya nada más importante que eso que pueda distraerme de mi objetivo. Estoy muy agradecido por todo, pero por favor, hablemos de fútbol", dijo.
De cara al futuro, a Cabo Verde le quedan al menos dos partidos, incluyendo una visita al NRG Stadium de Houston, Texas, el 26 de junio, donde se enfrentarán a Arabia Saudita para cerrar la fase de grupos.
Vozinha señaló que Cabo Verde está "aquí para competir" y añadió: "No creo que podamos ponernos metas poco realistas, porque sabemos que somos de un país pequeño, una selección nacional pequeña. Pero tenemos mucha calidad y somos ambiciosos".