Emocionante: así fue el reencuentro de Vozinha con su mamá en el Mundial 2026

"Esa alegría se vio empañada cuando Vozinha reveló entre lágrimas que su madre no pudo presenciar la memorable actuación de su hijo debido a problemas con la visa", declaró Jeffries. "Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia. Al enterarme de esto, hablé con el secretario de Estado Marco Rubio y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde".