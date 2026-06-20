Georgina sacude el Mundial y responde a foto; Cristiano reacciona tras caos

Sigue la tensión en Portugal y Georgina Rodríguez apareció en medio del escándalo tras las declaraciones de Joao Neves luego del estreno de la Selección en el Mundial 2026.
Los lusos no comenzaron de la mejor manera en su camino mundialista y uno de los más señalados fue Cristiano Ronaldo.
Ronaldo tuvo algunas ocasiones claras que no pasaron por desapercibidas y su actuación generó opiniones divididas por parte de la afición.
Portugal terminó igualando 1-1 ante República Democrática del Congo en la jornada 1 y lo después se vino el caos en Portugal.
Todo comenzó con las declaraciones de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo, que algunos consideraron, fueron en contra del jugador del Al Nassr.
Neves, que llegó a la Copa del Mundo como bicampeón de la Champions League con el PSG, reconoció que CR7 hizo grandes cosas por Portugal, pero dijo que ya no es el futbolista que destaca con sus actuaciones.
"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por la selección y por el fútbol mundial. Pero ahora mismo él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. Está para contribuir, igual que todos nosotros", afirmaba el volante de 21 años.
Estas palabras fueron interpretadas por un sector de los aficionados como una falta de respeto, lo que desencadenó una fuerte ola de críticas en las redes sociales. Incluso, la última publicación de Neves, referente a su debut en el Mundial, acumuló más de 200 mil comentarios, la mayoría en su contra.
La situación también afectó a su entorno personal, ya que su novia, la actriz Madalena Aragão, fue blanco de mensajes ofensivos. La también influencer acumula 1 millón de seguidores en Instagram y tuvo que desactivar los comentarios tras el acoso mediático.
Luego surgió una 'fake new' que provocó todo un terremoto. El diario Récord publicó una imagen en la que, supuestamente, Madalena le contesta a un usuario que criticaba a Neves por no pasarle el balón a Cristiano. "Dile a tu GOAT que se retire, es muy egoísta".
Dicha publicación nunca existió, fue realizada con Inteligencia Artificial, algo de lo que no estaba enterada Georgina Rodríguez. La pareja de Ronaldo respondió a esa publicación sin saber que se trataba de una noticia falsa.
"Wow! Viene fuerte esta generación!", exclamaba Georgina junto a unos emojis de carcajada. Sin embargo, la modelo terminó borrando su respuesta tras conocer que la novia de Neves nunca declaró eso de Cristiano.
Ese comentario 'fake' de Madalena se une a la infinidad de publicaciones que se han podido ver en las últimas horas en redes sociales atribuyendo declaraciones que nunca dijeron sobre el capitán portugués. Y tienen miles y miles de reposteos, con millones de interacciones cada uno.
Y en medio del caos, Cristiano Ronaldo apareció en redes sociales para bajar un las críticas y señalamientos a Portugal luego de su debut en el Mundial 2026.
El delantero colgó esta imagen del grupo tras el entrenamiento, en la que también figura Joao Neves, y un mensaje muy claro: "Siempre unidos".
Por su parte, el defensor Ruben Días fue consultado sobre todo el ruido que se despertó tras el empate ante el Congo. "No es un problema para nosotros", dijo sobre las críticas hacia Ronaldo. "Es insignificante, solo un poco de revuelo. Es parte del juego", apuntó.
Portugal se mide ante Uzbekistán en su segunda prueba en la Copa del Mundo el próximo martes 23 de junio.