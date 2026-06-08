La fe y el canto de 70 mil fieles abrazan al papa en el estadio Santiago Bernabéu

La fe, la música, con un coro de mil voces, la emoción y la unión caracterizaron el encuentro del papa León XIV de este lunes con 70.000 fieles de las diócesis de la región de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, religiosos y laicos, sobre todo latinoamericanos, una celebración de "la alegría contagiosa de un corazón que canta".