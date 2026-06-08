La fe y el canto de 70 mil fieles abrazan al papa en el estadio Santiago Bernabéu

La fe, la música, con un coro de mil voces, la emoción y la unión caracterizaron el encuentro del papa León XIV de este lunes con 70.000 fieles de las diócesis de la región de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, religiosos y laicos, sobre todo latinoamericanos, una celebración de "la alegría contagiosa de un corazón que canta".
"Nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos celebrando con los demás el sentido que irradian", declaró el papa ante miles de familias y grupos parroquiales que acudieron al acto 'El encuentro de la Iglesia de Madrid con el papa León XIV'.
Tras ello, el obispo de Roma emprendió un recorrido motorizado por el césped del Bernabéu entre gran entusiasmo de los asistentes, que no perdieron la ocasión de acercarle algún bebé para que lo bendijera, una imagen repetida en este viaje papal a España, que mañana martes proseguirá en Barcelona.
El santo padre se dirigió a la comunidad católica madrileña como una "familia eclesial hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonía, de la unidad en la diversidad", mientras no dejaban de agitarse banderas de España y países hispanoamericanos como Colombia, Venezuela y Perú.
En las gradas del recinto deportivo, familias pertenecientes a parroquias de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe describieron a EFE este acto como "el encuentro entre un padre que intenta guiar por la senda de la buena nueva, del Evangelio, al pueblo de Madrid que alza la mirada".
La orquesta Carlos Cruz-Díez, fundada en España por músicos venezolanos, fue la encargada junto a una banda de rock de acompañar musicalmente a los artistas que cantaron para el papa, entre ellos David Bustamante, David Diges o Hakuna, o versionando temas de Diego Torres e incluso de Beethoven.
Y un coro formado por mil voces, creado especialmente para este acto y dirigido por el sacerdote Toño Casado, autor de varios musicales sobre la vida de Jesucristo, y del himno de la visita del papa, "Alzad la mirada".
El papa León XIV fue recibido por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y Soraya Rodríguez, antes del encuentro con la comunidad diocesana.
En su visita a la catedral de la Almudena, patrona de Madrid, animó a "destruir muros" para "construir algo hermoso"; y en el Santiago Bernabéu, el estadio de fútbol del Real Madrid, hizo un llamamiento a los católicos a "hacer crecer la justicia y la fraternidad".
Decenas de jóvenes vestidos de amarillo y blanco, los colores de la bandera vaticana han invadido ya el escenario central para cantar y bailar canciones pastorales que corean miles de asistentes en las gradas, en las que se ven las banderas del vaticano y españolas y desde las que se ruge el lema "Somos leones".
Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo iniciaron el acto para dar paso a diferentes espectáculos como el de magia de Jorge Blas, la una proyección de vídeos o actuaciones musicales de Iñigo Quintero.
En general, la comunidad diocesana se mostró muy satisfecha con los discursos que dejó el papa durante su paso por Madrid. Entre los sectores que recibieron con mayor entusiasmo sus mensajes destacó el de los inmigrantes, que se sintió especialmente identificado e interpelado por sus palabras.