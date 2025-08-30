Poderoso buque lanzamisiles de Estados Unidos llega a Panamá

Un poderoso buque de guerra estadounidense llegó en las últimas horas a Panamá.
Se trata del buque lanzamisiles USS Lake Erie.
La llegada de esta embarcación ocurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
El Lake Erie es uno de los buques más avanzados de la Armada de Estados Unidos por su capacidad en defensa aérea, antimisiles y ataque de precisión.
Construido en los astilleros Bath Iron Works en Maine y comisionado en 1993, el Lake Erie fue el primer crucero de su tipo en entrar en servicio desde Hawái, con base en Pearl Harbor, y actualmente opera desde la Estación Naval de San Diego, California.
Con un desplazamiento cercano a las 9,600 toneladas y una eslora de 173 metros, el buque alcanza velocidades superiores a los 32 nudos gracias a sus cuatro turbinas de gas General Electric LM2500, que generan 80,000 caballos de fuerza.
Su tripulación oscila entre 330 y 360 efectivos, entre oficiales, suboficiales y marineros.
El Lake Erie está equipado con el sistema de combate Aegis, cuyo radar multifunción AN/SPY-1 permite detectar y rastrear múltiples blancos en aire, superficie y subsuelo.
La nave también puede operar hasta dos helicópteros Sikorsky MH-60R Seahawk, especializados en misiones antisubmarinas, vigilancia y ataque.
La llegada de este buque a Panamá genera tensión en Venezuela, cuyo gobierno ha acusado a Estados Unidos de amenazar la soberanía del país sudamericano. Sin embargo, la Administración Trump ha dicho que el despliegue militar en el Caribe tiene el objetivo de frenar el narcotráfico en la región.