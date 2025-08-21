Trump patrullará las calles de Washington con el ejército

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que saldrá este jueves a patrullar las calles de Washington en compañía de la policía y los efectivos de la Guardia Nacional que la semana pasada ordenó desplegar en la capital estadounidense para, según él, reducir la criminalidad.
"Creo que voy a salir esta noche con la policía y el ejército, por supuesto. Vamos a hacer el trabajo", afirmó Trump en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.
El pasado 11 de agosto Trump declaró una "Emergencia de Seguridad Pública", tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital para "restablecer el orden público", pese a que los datos de criminalidad de la ciudad se encuentran en su menor nivel en 30 años.
Desde entonces seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría ahora mismo los 2.000.
La medida ha sido duramente criticada por la mayoría de ciudadanos de la capital estadounidense, según muestran los sondeos, y el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya fueron abucheados ayer al visitar a tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la estación central de tren de Washington.
Grupos ciudadanos también han subrayado que la militarización de las calles de la ciudad ha deparado accidentes como el que ocurrió el jueves cerca de la Explanada Nacional, cuando un Humvee de la Guardia Nacional impactó a un vehículo civil, obligando a los bomberos a activar un operativo para sacar de su interior al conductor, que sufrió heridas leves.
"Hemos realizado un total de 630 arrestos y decomisado 86 armas ilegales en Washington", escribió hoy en X la fiscal general, Pam Bondi, sobre el operativo, añadiendo que "ayer se realizaron 53 arrestos, además de 24 arrestos de ICE (siglas del servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y 10 armas incautadas".
Activistas en EE.UU. han criticado también que se haya aprovechado el operativo de seguridad para incrementar los arrestos de migrantes a cargo de ICE en Washington.
Turistas se toman fotografías con miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.
Las autoridades de Washington demandaron a la Administración del republicano por lo que consideran una "toma hostil" de la Policía de la capital por el Gobierno federal, que según afirman, ha abusado de su autoridad bajo la Ley de Autonomía que regula la autogestión del Distrito desde 1973.
De acuerdo con el presidente, estas acciones son necesarias debido a la "ola de delitos" que sufre la ciudad, afirmaciones rechazadas por las autoridades locales, que afirman que las cifras actuales de crímenes violentos son las más bajas de las últimas décadas.
Los miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados desde la semana pasada y el Gobierno de Trump afirma que los crímenes se han visto reducidos.
Un turista toma fotografías de los miembros de la Guardia Nacional.