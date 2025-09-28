Tiroteo e incendio en una iglesia mormona conmociona a EEUU

Un tiroteo y posterior incendio en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, deja varias víctimas, informaron fuentes policiales este domingo.
Imágenes divulgadas en redes sociales muestran el templo en llamas.
"Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. La iglesia está en llamas", informó el Departamento de Policía de la localidad Grand Blanc.
Las autoridades aún no han confirmado el número de heridos o víctimas fatales tras el ataque contra la iglesia mormona.
El Departamento de Bomberos y la policía acudieron a la emergencia pocos minutos después del ataque.
Imágenes de una camioneta en la que supuestamente se trasladaba el atacante han sido divulgadas en redes sociales.
"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
El tiroteo en la iglesia de Michigan ocurre unos días después del ataque contra la sede del ICE en Dallas, Texas.
Los episodios de violencia armada se han intensificado en las últimas semanas en medio de las tensiones tras el asesinato de Charlie Kirk, aliado político del presidente Donald Trump.