¿Regresará a EEUU la estudiante hondureña "deportada por error"?

El gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente haber "deportado por error" a la estudiante hondureña Any Lucía López Belloza, de 19 años de edad, quien fue capturada cuando se dirigía a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. ¿Regresará a Estados Unidos?
La disculpa del gobierno federal se produjo durante una audiencia celebrada en una corte federal de Boston, donde se admitió que agentes migratorios incumplieron una orden judicial vigente al ejecutar la deportación de la joven hondureña.
Durante la sesión, un abogado que representó a la administración del presidente Donald Trump reconoció ante el tribunal que la expulsión de Any Lucía se llevó a cabo en violación directa de una disposición judicial que impedía su salida del país.
Any Lucía cursaba su primer año universitario en Babson College, una institución privada ubicada en Massachusetts, cuando fue deportada a Honduras el 22 de noviembre de 2025.
La detención de la estudiante ocurrió en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, justo cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Texas para reunirse con su familia durante la celebración de Acción de Gracias.
En representación del gobierno estadounidense, el fiscal adjunto Mark Sauter ofreció una disculpa formal ante la Corte. "Quiero ofrecer una disculpa sincera", manifestó, según reportó el medio The Boston Globe. "El gobierno lamenta esa violación y reconoce que ocurrió".
El abogado defensor de la joven, Todd Pomerleau, explicó que esta admisión se dio luego de que presentaran una moción por desacato, al considerar que las autoridades migratorias actuaron en claro incumplimiento de una orden judicial.
Pomerleau subrayó la urgencia del caso, señalando el impacto directo que la deportación ha tenido en la vida académica de su clienta. "Las clases comienzan el próximo martes. Ella no tiene ninguna garantía de que podrá volver", declaró.
El defensor también cuestionó la falta de acciones concretas por parte del gobierno federal para corregir el error cometido, asegurando que hasta ahora no se han realizado gestiones para facilitar el retorno de la estudiante a territorio estadounidense.
Aunque el gobierno reconoció públicamente la equivocación y ofreció disculpas, no se ha informado sobre medidas específicas para restituir la situación migratoria de Any Lucía ni para permitirle continuar sus estudios universitarios.
La incertidumbre se mantiene tanto en el ámbito migratorio como académico, ya que la joven permanece en Honduras sin una resolución clara que le garantice el regreso a Estados Unidos y la reanudación de su formación profesional.
Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, la situación de Any Lucía deja abierta una interrogante que aún no tiene respuesta oficial: si la estudiante hondureña podrá volver al país donde inició sus sueños académicos.