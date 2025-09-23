Quién es Ryan Routh, el hombre que intentó matar a Trump

Ryan Routh, el hombre que intentó matar a Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024, fue declarado culpable de cinco cargos este martes, incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial.
Routh, de 59 años, intentó apuñalarse dentro de la corte en Florida con un bolígrafo en el cuello tras escuchar el veredicto del jurado.
Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala, tras lo que Routh regresó atado con esposas para concluir el proceso, de acuerdo con relatos de testigos a varias cadenas de televisión.
Routh se defendió a sí mismo durante el juicio, pasando por alto las recomendaciones de la jueza que le sugirió contar con un abogado.
Durante las audiencias, el hombre fue interrumpido en varias ocasiones por la magistrada, quien lo acusó de burlarse de la corte al hacer referencias de Adolf Hitler o del presidente ruso, Vladímir Putin, durante sus intervenciones.
Routh, que trabajaba en el sector de la construcción antes del atentado se encuentra detenido en el Centro Federal de Miami.
En sus redes sociales se mostraba a favor de Ucrania en su guerra contra Rusia. Incluso viajó a ese país en 2022 para enrolarse y ayudar al ejército en la guerra pero, según explicó en sus redes, su edad no le permitió cumplir los requisitos.
Routh fue avistado por el Servicio Secreto, que lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, propiedad del magnate, en momentos en que éste se hallaba con un grupo de amigos un hoyo atrás.
Routh huyó del lugar de los hechos sin abrir fuego cuando un agente le disparó después de ver su rifle asomando a través de una cerca, pero el acusado dejó el arma con sus huellas dactilares en el arma, según la Fiscalía. Fue capturado luego de que un testigo diera la matrícula de su auto.
Trump celebró el veredicto como "un gran momento para la justicia en Estados Unidos" en un mensaje en su red social Truth Social y felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, por conseguir la condena de Routh.