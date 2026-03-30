Periodistas estrechan lazos en cobertura de programa de inmigración

Durante una semana, periodistas de México, República Dominicana y Honduras, incluida LA PRENSA, participamos en un programa de cobertura sobre inmigración en Miami, Florida, y en el Valle del Río Grande, Texas, con el apoyo de la organización Inquire First y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Al concluir, compartimos experiencias y conocimientos, y fortalecimos lazos de amistad.
Así dio inicio el programa. La tarde-noche del domingo 8 de marzo estuvo marcada por las presentaciones entre colegas y el intercambio de anécdotas de coberturas. Miami se convirtió en la primera ciudad de esta experiencia periodística.
El objetivo del programa de cobertura sobre inmigración, en su décima edición organizada por Inquire First, fue que los periodistas conociéramos de primera mano la situación migratoria en Estados Unidos. En nuestra agenda se incluyó el trabajo de la Patrulla Fronteriza y las operaciones de las agencias en Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida.
Además, tuvimos la oportunidad de conocer la labor de organizaciones como Americans for Immigrant Justice, un bufete de abogados que representa a inmigrantes. Esta institución defiende los derechos de niños inmigrantes no acompañados y brinda apoyo a víctimas de trata y violencia doméstica.
Visitamos el icónico restaurante de comida venezolana El Arepazo, en Doral, Florida, donde un día antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había compartido con los empleados.
Al tercer día viajamos a McAllen, Texas, haciendo escala en Houston, donde, debido al mal clima, permanecimos más de tres horas. Durante ese tiempo compartimos amenamente, sin dejar de reconocer la enorme labor periodística que realizan los colegas en América Latina.
En la madrugada del jueves realizamos un recorrido operativo con agentes de la Patrulla Fronteriza por terrenos donde se han levantado muros para impedir el paso de migrantes. Además, efectuamos un recorrido por la ribera del río Grande o Bravo, en la frontera con México.
¿Quiénes compartimos este viaje? Los mexicanos Carlos Barranco, de Norte Digital en Ciudad Juárez; Patricia Olivares, periodista especializada en televisión; y Estefanía Vera, camarógrafa de Milenio TV. Los dominicanos Sauro Scalella, periodista de Listín Diario, y José Zapata, corresponsal de Diario Libre. Además, Tania Corona, periodista de LA PRENSA, y un fotógrafo independiente de Veracruz, México, galardonado con un premio Pulitzer.
Para el periodista dominicano José Zapata (derecha), su participación en el programa de cobertura sobre migración en Estados Unidos representó una oportunidad de observar de primera mano el funcionamiento operativo de agencias clave como U.S. Customs and Border Protection y la United States Border Patrol. Esta experiencia le permitió comprender con mayor profundidad la complejidad del control fronterizo.
“Esta experiencia fortaleció mi criterio periodístico al ofrecerme una visión directa, estructurada y objetiva del trabajo que realizan las autoridades en la protección del territorio estadounidense. Sin duda, esta cobertura aportó valor a mi ejercicio profesional, al permitirme informar con mayor precisión y contexto sobre uno de los temas más sensibles y relevantes en la agenda internacional”, agregó José Zapata, quien además dirige el periódico digital Noticias Breves.
Sauro Scalella, además de cubrir la fuente del Palacio Nacional en Santo Domingo para Listín Diario, es corresponsal independiente de la Agencia de Noticias Francesa (AFP), donde reporta los principales acontecimientos en República Dominicana. “Fue una experiencia que fortaleció mi compromiso con un periodismo riguroso y me permitió compartir valiosos aprendizajes con un grupo excepcional de colegas periodistas de México y Honduras”, expresó Scalella.
“Escuchar, observar, contrastar, verificar e informar: así viví durante una semana el Programa de Cobertura sobre Inmigración en Estados Unidos. Allí pude acercarme a la complejidad del fenómeno migratorio, dialogar con autoridades, expertos y organizaciones, y enriquecer mi mirada sobre sus múltiples dimensiones”, agregó Sauro Scalella. El periodista agradeció a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, al Departamento de Estado y a la organización de periodismo Inquire First “por esta oportunidad de aprendizaje e intercambio”. Aquí junto a Gouri Seetharam, cónsul de Prensa y Cultura del consulado de EUA en Ciudad Juárez, México.
Desde el momento en que fue contactada para participar en el programa de cobertura sobre inmigración, Estefanía Vera confesó: “Me sentí sumamente emocionada; después aquello se convirtió en nervios, no sabía lo que me esperaba”. Para la experimentada camarógrafa, los nervios se disiparon hasta el primer día, al llegar a Miami.
“Me encantó conocer todos esos lugares exclusivos y estar en contacto con los agentes. Ir al río Bravo fue muy grato; estar en las lanchas y observar por dónde pasan los migrantes me llenó de nostalgia. Muchas personas se arriesgan con la esperanza de ofrecer un mejor futuro a sus familias”, expresó. Además, destacó que compartir “con compañeros de diferentes nacionalidades me llenó de gusto; aprender palabras y descubrir cómo nombran las cosas de manera distinta fue muy divertido. Me llevo en la memoria una experiencia única”.
La periodista Patricia Olivares Munive, coordinadora de noticias y con trayectoria en distintos espacios informativos de Multimedia Televisión, participó en el recorrido por el río Grande acompañada por agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande, Texas.
Carlos Barranco Aguirre cuenta con 33 años de experiencia en el periodismo y, durante la cobertura, realizó un sinnúmero de transmisiones en vivo para Norte Digital, medio de comunicación de Ciudad Juárez, México, en el que colabora desde hace 10 años. Aquí aparece junto a Lynne Walker, directora de Inquire First.
Para LA PRENSA fue una experiencia única conocer de cerca los controles de Estados Unidos en el tema migratorio. También resultó grato convivir con colegas de México y República Dominicana durante una semana de trabajo, estrechando lazos profesionales. “Además de la experiencia periodística, fue un agradable viaje en el que pudimos intercambiar muchas anécdotas”.
Todos agradecemos a Lynne Walker y Lilia O'Hara, de Inquire First, por hacer del programa una experiencia única. También expresamos nuestro reconocimiento al personal consular del Departamento de Estado de Estados Unidos que nos acompañó en el viaje, así como a los oficiales y voceros de la Patrulla Fronteriza que brindaron apoyo durante las actividades periodísticas.