Periodistas estrechan lazos en cobertura de programa de inmigración

“Escuchar, observar, contrastar, verificar e informar: así viví durante una semana el Programa de Cobertura sobre Inmigración en Estados Unidos. Allí pude acercarme a la complejidad del fenómeno migratorio, dialogar con autoridades, expertos y organizaciones, y enriquecer mi mirada sobre sus múltiples dimensiones”, agregó Sauro Scalella. El periodista agradeció a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, al Departamento de Estado y a la organización de periodismo Inquire First “por esta oportunidad de aprendizaje e intercambio”. Aquí junto a Gouri Seetharam, cónsul de Prensa y Cultura del consulado de EUA en Ciudad Juárez, México.