"Papayita" murió por una "broma" de sus compañeros; el caso que sacude a México

Tras el inicio de la carpeta de investigación y la realización de diversas diligencias, entre las que se destacó la recopilación de material videográfico de los hechos y de un día anterior, así como entrevistas a testigos presenciales, la Fiscalía aseguró que no han podido determinar que se haya vertido alguna sustancia nociva en el recipiente del que “Papayita” bebió antes de presentar malestares.