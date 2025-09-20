"Papayita" murió por una "broma" de sus compañeros; el caso que sacude a México

En México crece el repudio tras la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido con afecto como “El Papayita”, quien falleció en Torreón luego de ingerir por error un desengrasante que habría sido colocado en su botella de electrolitos por compañeros de trabajo. El caso está bajo investigación de la Fiscalía de Coahuila.
Gurrola se desempeñaba como empleado de limpieza en un centro comercial de la zona de Senderos.
El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando, tras regresar de su almuerzo, bebió un sorbo de su botella y percibió un sabor extraño.
Lo que desconocía"Papayita" es que el envase había sido manipulado con un químico corrosivo.
De acuerdo con sus familiares, el trabajador había denunciado ser víctima de hostigamientos constantes por parte de colegas, quienes le escondían la comida, dañaban su bicicleta o manipulaban su celular.
Tras ingerir el químico, fue trasladado de urgencia por sus parientes a la Cruz Roja, debido a que la empresa no le brindó atención médica inmediata.
Su familia denunció, además, que fueron notificados del accidente casi tres horas después de que ocurriera.
El 18 de septiembre se confirmó su deceso en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, donde permanecía internado en estado crítico. Su muerte generó indignación en redes sociales y mensajes de solidaridad hacia su madre, Pila Arguijo.
La Fiscalía de Coahuila abrió una carpeta de investigación. El delegado Carlos Rangel informó que ya se solicitaron las grabaciones de la empresa y se recaban testimonios de testigos.
Tras el inicio de la carpeta de investigación y la realización de diversas diligencias, entre las que se destacó la recopilación de material videográfico de los hechos y de un día anterior, así como entrevistas a testigos presenciales, la Fiscalía aseguró que no han podido determinar que se haya vertido alguna sustancia nociva en el recipiente del que “Papayita” bebió antes de presentar malestares.
Un punto clave en el proceso es la desaparición de la botella que contenía el líquido, presuntamente desechada por una compañera de trabajo. La familia teme que se intente encubrir lo sucedido.
Luego de su fallecimiento este jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la carpeta de investigación se turnó al área de homicidios.