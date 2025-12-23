¿Quién era "El Panu", el jefe de seguridad de "Los Chapitos", que fue asesinado en México?

En un ataque armado ocurrido la noche del domingo 21 de diciembre en la Zona Rosa de la Ciudad de México fue asesinado Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como jefe de seguridad y uno de los principales operadores de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El atentado se registró al interior del restaurante de comida oriental Luaú, ubicado en la calle Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas más vigiladas y concurridas de la capital. Además de Panu, otra persona resultó herida.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el ataque fue directo contra tres personas —una mujer y dos hombres— que se encontraban consumiendo alimentos en el establecimiento, cuando dos sujetos armados ingresaron, dispararon en repetidas ocasiones y huyeron a bordo de una motocicleta.
“Derivado de lo anterior, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital. De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones del caso; en tanto ya se realiza la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona”, informó la SSC.
Óscar Noé Medina González nació el 11 de mayo de 1983 en Culiacán, Sinaloa, y es señalado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los operadores criminales más relevantes dentro de la estructura de Los Chapitos, encargado de tareas estratégicas como la protección de líderes, coordinación de traslados, planeación de acciones violentas y tráfico de drogas sintéticas, incluido el fentanilo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por información que condujera a su captura. Además, figuraba en listas de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Documentos oficiales lo vinculan con el secuestro y tortura de dos agentes federales en Navolato en 2017, así como con ataques coordinados registrados en Ciudad Juárez en agosto de 2022.
Panu era el mejor amigo de Iván Guzmán (Foto) y era el único que estaba libre de los tres que dieron seguridad a la familia del Chapo Guzmán.
Nestor Isidro Pérez Salas fue detenido el 22 de noviembre de 2023. "Nini", como le dicen, presentó múltiples amparos para evitar su extradición. Finalmente, fue entregado a las autoridades del país de las barras y estrellas durante la madrugada del 25 de mayo de 2024.
En Estados Unidos, 'El Nini' tiene dos acusaciones formales en su contra: en el Distrito de Columbia (ingresada el 22 de febrero de 2021) y el Distrito Sur de Nueva York (4 de abril de 2023).
Luego de su extradición, Pérez Salas fue presentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York el 30 de mayo de 2024 ante la jueza Katherine Polk Failla, ante quien se declaró no culpable de los cargos en su contra.
Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o El 27, quien también fue jefe de seguridad de Los Chapitos, fue abatido el 23 de mayo por las fuerzas especiales del Ejército Mexicano en el municipio de Navolato.