¿Quién era "El Panu", el jefe de seguridad de "Los Chapitos", que fue asesinado en México?

“Derivado de lo anterior, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital. De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones del caso; en tanto ya se realiza la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona”, informó la SSC.