  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas

Un terremoto de magnitud 7.5 y un sismo precursor de 7.2 sacudieron Venezuela con 39 segundos de diferencia. La alerta de tsunami fue cancelada horas después

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 18:13 -
  • Agencia EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
1 de 18

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
2 de 18

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7.5, tras el análisis de los registros sísmicos.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
3 de 18

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
4 de 18

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
5 de 18

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
6 de 18

El terremoto tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

 Boris Vergara / EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
7 de 18

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. EFE

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
8 de 18

Personas esperan afuera de sus viviendas luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles, en Caracas (Venezuela).

EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
9 de 18

El principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
10 de 18

Médicos atienden a una persona herida este miércoles, en Caracas (Venezuela).

EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
11 de 18

Dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
12 de 18

Integrantes del Cuerpo de Bomberos realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas (Venezuela).

EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
13 de 18

Una persona remueve escombros este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).

EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
14 de 18

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).

EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
15 de 18

El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
16 de 18

Dos mujeres con su mascota espera afuera de sus viviendas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).

EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
17 de 18

Habitantes permanecen fuera de sus viviendas en Caracas tras los fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles.

 EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas
18 de 18

Personas esperan afuera de sus viviendas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).

EFE
Cargar más fotos