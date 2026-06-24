Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.
Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7.5, tras el análisis de los registros sísmicos.
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.
Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.
El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.
El terremoto tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.
El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. EFE
Personas esperan afuera de sus viviendas luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles, en Caracas (Venezuela).
El principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE
Médicos atienden a una persona herida este miércoles, en Caracas (Venezuela).
Dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes del Cuerpo de Bomberos realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas (Venezuela).
Una persona remueve escombros este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).
El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R.
Dos mujeres con su mascota espera afuera de sus viviendas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).
Habitantes permanecen fuera de sus viviendas en Caracas tras los fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles.
Personas esperan afuera de sus viviendas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).