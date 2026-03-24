Nuriel Dubin, el rostro de una joven víctima de los ataques en Israel

Nuriel Dubin, de 27 años, falleció en un bombardeo de Hezbolá en la Alta Galilea.
El ataque ocurrió cerca del cruce de Mahaniyim, donde la joven perdió la vida.
Originaria del asentamiento Bnei Yehuda, Nuriel residía en el moshav Margaliot.
Falleció tras un impacto directo de cohetes en el valle de Hula, cerca de Ayelet HaShahar.
Los equipos de Magen David Adom llegaron al lugar, pero Nuriel ya no presentaba signos vitales.
Dubin trabajaba como consejera y terapeuta juvenil, apoyando a adolescentes en zonas de conflicto.
A pesar de la evacuación de Margaliot tras los ataques de octubre de 2023, Nuriel decidió permanecer para ayudar.
Se desempeñaba también como soldado en la reserva del Comando de la Retaguardia (Pikud HaOref).
La joven mostraba un compromiso dual con la seguridad y el bienestar social de su comunidad.
La noticia de su muerte fue confirmada por medios locales como Radio Jai y agencias de prensa.