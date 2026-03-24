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Nuriel Dubin, el rostro de una joven víctima de los ataques en Israel

Familiares y colegas lamentan la pérdida de una joven dedicada a la protección y el acompañamiento juvenil.

Nuriel Dubin, el rostro de una joven víctima de los ataques en Israel
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Nuriel Dubin, de 27 años, falleció en un bombardeo de Hezbolá en la Alta Galilea.
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El ataque ocurrió cerca del cruce de Mahaniyim, donde la joven perdió la vida.
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Originaria del asentamiento Bnei Yehuda, Nuriel residía en el moshav Margaliot.
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Falleció tras un impacto directo de cohetes en el valle de Hula, cerca de Ayelet HaShahar.
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Los equipos de Magen David Adom llegaron al lugar, pero Nuriel ya no presentaba signos vitales.
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Dubin trabajaba como consejera y terapeuta juvenil, apoyando a adolescentes en zonas de conflicto.
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A pesar de la evacuación de Margaliot tras los ataques de octubre de 2023, Nuriel decidió permanecer para ayudar.
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Se desempeñaba también como soldado en la reserva del Comando de la Retaguardia (Pikud HaOref).
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La joven mostraba un compromiso dual con la seguridad y el bienestar social de su comunidad.
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La noticia de su muerte fue confirmada por medios locales como Radio Jai y agencias de prensa.
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