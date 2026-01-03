Maduro, de líder sindical a presidente de Venezuela y ahora capturado por EEUU

El 10 de enero de 2019 asumió su segundo mandato, cuya legitimidad fue cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional. A la toma de posesión solo asistieron seis jefes de Estado. El 23 de enero de 2019 el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país. Pese a la oposición interna y las presiones de más de 50 países que respaldaron a Guaidó, Maduro se mantuvo en el poder.