"Empresaria glamurosa" es la mujer capturada por venta de drones

La mujer, residente en Woodland Hills, enfrenta cargos federales por intermediar en la venta de armamento hacia Sudán.
Shamim Mafi, de 44 años, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles acusada de tráfico de armas.
Agentes federales detuvieron a Shamim Mafi cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Turquía.
Mafi es señalada de facilitar la venta de drones, bombas y municiones fabricadas en Irán.
La acusada es ciudadana iraní y residente legal en Estados Unidos desde 2016.
De ser hallada culpable, Shamim Mafi podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal.
Investigaciones apuntan a que la mujer utilizaba empresas en Omán como fachada para el tráfico de armas.
Autoridades vinculan a Mafi con operaciones internacionales entre Irán, Turquía y Omán. El FBI asegura contar con comunicaciones que la relacionan con agentes de inteligencia iraníes.
Entre el armamento negociado figuran drones Mohajer-6 valorados en millones de dólares.
La red de tráfico habría canalizado armas hacia Sudán, país afectado por un conflicto armado.
Medios internacionales describen a Mafi como una empresaria con un estilo de vida lujoso.
La acusada residía en una exclusiva zona de Los Ángeles antes de su captura. Autoridades investigan el alcance de la red que presuntamente lideraba Shamim Mafi.
El caso ha generado atención internacional por los vínculos con Irán y el conflicto en Sudán.