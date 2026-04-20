Carmen Villalobos se pronuncia tras crimen en set con 3 muertos

Carmen compartió esta imagen en las historias de su cuenta de Instagram este lunes, donde expresa nuevamente sus condolencias a las familias dolientes, y con la variable de que menciona a Raúl, quien resultó herido durante el ataque del sábado: "Nico y Henry que brille para ustedes siempre la luz. Mi Dios todopoderoso ya los debe estar abrazando muy fuerte, para sus familias todo el amor, consuelo y fortaleza. Nadie debería pasar por esto! Pudo haber sido cualquiera de nosotros. A ti Raúl, seguimos pendientes de ti y de tu recuperación. Nuestras oraciones están contigo."