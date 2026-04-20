Carmen Villalobos se pronuncia tras crimen en set con 3 muertos

Carmen Villalobos expresó su tristeza tras el crimen ocurrido cerca del set de ‘Sin senos sí hay paraíso’.
El hecho dejó tres personas muertas, incluidos dos trabajadores de la producción.
“Para mí han sido horas muy tristes”, señaló la actriz colombiana Carmen Villalobos, reciente ganadora de los premios India Catalina. “Es muy difícil asimilar todo lo que pasó”, manifestó el sábado.
Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo y Henry Martínez.
Carmen Villalobos ganó el premio a Mejor Actriz Protagónica en los Premios India Catalina 2026 por su interpretación en la producción La Huésped (Netflix). La actriz colombiana recibió este reconocimiento en Cartagena, consolidando su trayectoria en la televisión.
Villalobos dedicó su premio con profunda emoción, mencionando también a sus compañeros del gremio actoral.Este logro reafirma a Carmen Villalobos como una de las actrices más queridas y respetadas en la industria audiovisual colombiana.
Este logro reafirma a Carmen Villalobos como una de las actrices más queridas y respetadas en la industria audiovisual colombiana.
Carmen compartió esta imagen en las historias de su cuenta de Instagram este lunes, donde expresa nuevamente sus condolencias a las familias dolientes, y con la variable de que menciona a Raúl, quien resultó herido durante el ataque del sábado: "Nico y Henry que brille para ustedes siempre la luz. Mi Dios todopoderoso ya los debe estar abrazando muy fuerte, para sus familias todo el amor, consuelo y fortaleza. Nadie debería pasar por esto! Pudo haber sido cualquiera de nosotros. A ti Raúl, seguimos pendientes de ti y de tu recuperación. Nuestras oraciones están contigo."
Por el incidente, las muestras de apoyo y condolencia para las familia y compañeros en redes sociales siguen activas, mientras el público y fans de la serie esperan más informes de las autoridades policiales sobre los motivos del ataque.
La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso inició sus grabaciones oficialmente el 13 de enero de 2026 en Colombia.
Se espera que el estreno ocurra a finales de 2026 o principios de 2027, aunque el rodaje ha enfrentado paralizaciones recientes.