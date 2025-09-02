Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada

Una joven abogada falleció luego de someterse a una tomografía computarizada con contraste.
Se trata de Leticia Paul, una joven de 22 años que acudió al hospital por antecedentes de cálculos renales.
La muerte de Leticia ocurrió el pasado 20 de agosto en el hospital Alto Vale, en Brasil.
Según las primeras investigaciones, la abogada recibió una sustancia de contraste que produjo una reacción alérgica severa.
Los médicos del hospital indicaron que Leticia sufrió un shock anafiláctico.
El shock anafiláctico o anafilaxia "es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en alergeno", según Medline Plus.
La abogada fue atendida de inmediato; sin embargo, su salud se deterioró rápidamente.
La joven falleció 24 horas después de sufrir el shock anafiláctico.
El Hospital del Alto Vale envió condolencias a la familia de Leticia; además, negó que el caso se trate de una negligencia del personal sanitario.
De acuerdo con la revista Medline Plus, una tomografía computarizada (TC) "es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo".