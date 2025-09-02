  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada

Según las primeras investigaciones, la abogada Leticia Paul recibió una sustancia de contraste que produjo una reacción alérgica severa.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
1 de 10

Una joven abogada falleció luego de someterse a una tomografía computarizada con contraste.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
2 de 10

Se trata de Leticia Paul, una joven de 22 años que acudió al hospital por antecedentes de cálculos renales.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
3 de 10

La muerte de Leticia ocurrió el pasado 20 de agosto en el hospital Alto Vale, en Brasil.
Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
4 de 10

Según las primeras investigaciones, la abogada recibió una sustancia de contraste que produjo una reacción alérgica severa.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
5 de 10

Los médicos del hospital indicaron que Leticia sufrió un shock anafiláctico.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
6 de 10

El shock anafiláctico o anafilaxia "es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en alergeno", según Medline Plus.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
7 de 10

La abogada fue atendida de inmediato; sin embargo, su salud se deterioró rápidamente.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
8 de 10

La joven falleció 24 horas después de sufrir el shock anafiláctico.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
9 de 10

El Hospital del Alto Vale envió condolencias a la familia de Leticia; además, negó que el caso se trate de una negligencia del personal sanitario.

Muere abogada tras someterse a una tomografía computarizada
10 de 10

De acuerdo con la revista Medline Plus, una tomografía computarizada (TC) "es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo".

Cargar más fotos