Muere futbolista hondureño en aparatoso accidente en Virginia

A la derecha, Irvin Escobar Luján, el futbolista hondureño que murió en un accidente en Virginia, Estados Unidos.
En este carro blanco se transportaba el hondureño. El automotor era conducido por José López Martínez, de 23 años.
Se confirmó que José López Martínez ya tenía antecedentes de manejar en estado de ebriedad.
"Hace cinco años fue detenido por manejar en estado de ebriedad", informaron las autoridades.
Las autoridades creen que la combinación entre el alcohol y la velocidad desencadenaron en el aparatoso accidente.
El personal de la ambulancia estaba respondiendo a una emergencia médica "con todo su equipo de emergencia activado".
Se conoció que la ambulancia intentaron girar hacia Alton Square en Worldgate Drive, informó la policía en un comunicado. La zona se encuentra justo al norte de Dulles Toll Road.
El conductor del Hyundai 2007 "no cedió el paso y chocó contra la ambulancia", informó la policía.
Los agentes acudieron alrededor de las 4:05 p. m. Escobar Lujuan, el conductor del vehículo y dos bomberos y rescatistas fueron trasladados a hospitales. Escobar Lujuan falleció, y los socorristas y el conductor sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida.
El conductor era José López Martínez, de 23 años, residente de Nokesville, según la policía. Las autoridades le radicaron cargos por conducir en estado de ebriedad, su segundo delito en cinco años.
Irvin Escobar militó en Honduras en los clubes Oro Verde de La Lima y el Vida de La Ceiba.
Irvin era originario de Sonaguera, Colón y llevaba varios años en Estados Unidos, en donde jugaba en las ligas burocráticas.